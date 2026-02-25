Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Bebek ismi kavgası kanlı bitti: Kayınpeder damadını vurdu

Bebek ismi kavgası kanlı bitti: Kayınpeder damadını vurdu

22:4925/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
İsim tartışması silahlı kavgaya dönüştü, damat yaralandı.
İsim tartışması silahlı kavgaya dönüştü, damat yaralandı.

Kütahya’da yeni doğan bebeğe verilecek isim nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kayınpederin tüfekle ateş açtığı olayda damat bacağından yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı. Yaralı, önce özel hastaneye ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya’da yeni doğan bebeğe verilecek isim nedeniyle çıkan tartışma, aile içerisinde silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta yaşanan arbede sırasında kayınpeder A.E., damadı S.D.’yi tüfekle bacağından yaraladı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi Şehit Sadık Uçak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde yeni doğan bebeğe verilecek isim konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kayınpeder A.E. aracından aldığı tüfekle damadı S.D.’ye sokakta ateş etti. Bacağına saçmalar isabet eden damat S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D. yakındaki özel hastaneye götürülürken, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekiplerince şüpheli kayınpeder A.E. tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#Kütahya
#Bebek
#İsim
#Kavga
#Tartışma
#Tüfek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar