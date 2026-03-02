Lisede kan donduran saldırı: Öğrenci 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı! Valilikten açıklama geldi

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir lisede, bir öğrenci iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakla yaraladı. Saldırgan öğrenci gözaltına alınırken, 3 yaralı da hastaneye sevk edildi.
İstanbul Çekmeköy'de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bir öğretmenin durumu ağır
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.