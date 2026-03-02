Yeni Şafak
Lisede kan donduran saldırı: Öğrenci 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı! Valilikten açıklama geldi

Lisede kan donduran saldırı: Öğrenci 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı! Valilikten açıklama geldi

13:322/03/2026, Pazartesi
AA
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir lisede, bir öğrenci iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakla yaraladı. Saldırgan öğrenci gözaltına alınırken, 3 yaralı da hastaneye sevk edildi.

İstanbul Çekmeköy'de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bir öğretmenin durumu ağır

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak,
"Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."
ifadeleri kullanıldı.



#Çekmeköy
#lise öğrencisi
#İstanbul
#bıçaklı saldırı
