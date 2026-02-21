Yeni Şafak
Eskişehir'de park halindeki araçlara 'bıçaklı' saldırı

17:5021/02/2026, Cumartesi
IHA
Park halindeki araçların lastikleri bıçaklandı.
Eskişehir’de park halindeki iki otomobil, kimliği belirsiz bir kişinin hedefi oldu. Yol kenarına bırakılan araçların lastikleri bıçakla patlatılırken, olayda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir’de yol kenarına park edilen 2 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz şüpheli tarafından bıçakla delinerek kullanılamaz hale getirildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yol kenarında park halinde bulunan iki otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz şüpheli tarafından bıçaklanarak patlatıldı. Saldırı sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.



#Eskişehir
#Odunpazarı
#Lastik
#Bıçak
