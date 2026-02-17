Binanın 3’üncü katındaki dairenin camından aşağı düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, Emek Mahallesi Hakanlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst karındaki dairenin camından henüz bilinmeyen bir sebeple Umut T. isimli 12 yaşındaki düşerek beton zemine çakıldı. Çocuklarının yere düştüğünü gören ailenin büyük üzüntü yaşarken, olay sağlık ve polis ekiplerine ihbar edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesi sonrası sağlık durumu ağır olan Umut T. Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kederli ailesi yaşam mücadelesi veren oğullarından gelecek haberi Acil Servis kapısı önünde, gözyaşı dökerek beklediği görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.