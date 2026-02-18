Yeni Şafak
Eskişehir’de mahyalar minareleri süslemeye başladı

Eskişehir’de mahyalar minareleri süslemeye başladı

00:2018/02/2026, Çarşamba
IHA
Ramazan ayı öncesi mahyalar minareleri süslemeye başlarken, Eskişehir’in simge yapılarından Reşadiye Camii’ne de ’Oruç tut sıhhat bul’ mahyası asıldı.

On bir ayın sultanı Ramazan öncesi Eskişehir’deki tarihi camilerde hazırlıklarda sona gelindi. Kentin en önemli sembollerinden biri olan Reşadiye Camii’nde iki minare arasına asılan mahya için hummalı bir çalışma yürütüldü. 

Elektrik teknisyeni Ersin Mustafa Odabaşı ve ekibi tarafından büyük bir titizlikle 300 ampul kullanılarak hazırlanan ’Oruç tut sıhhat bul’ yazılı mahya camiye asıldı.


"300 tane ampul var"


Ersin Mustafa Odabaşı, "Bu sene mahyamıza ’Oruç tut, sıhhat bul’ yazdık. Geçen seneden farklı olarak, geçen sene ’Hoş geldin ya Şehri Ramazan’ yazmıştık. Şimdi bunda 300 tane ampul var. Göründüğü gibi aslında hiç de kolay değil. Bunun bir ön hazırlığı var. Yaklaşık bir hafta yazıyı ve devrelerini aşağıda hazırlıyoruz, bir hafta sonunda çıkartıp asıyoruz...

Ortalama minarelere yazıyı hazırlamak ve takmak için en az 6 kere inip çıkıyoruz. Minarelerin arası 60 metre, yükseklik olarak da yaklaşık 50 metre. Merdivende toplam 300 basamak var. Bir aksilik veya arıza çıkmazsa tek seferde asıyoruz" dedi.

#Mahya
#Eskişehir
#Ramazan
