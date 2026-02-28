Seyyar satıcılardan zabıtaya bıçaklı saldırı: Yaralı zabıta hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 11.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde izinsiz şekilde hurma fidanı sattıkları tespit edilen Oğuzhan B. ile Anıl B.’yi gören İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri şahısları uyardı.

Şüpheliler Oğuzhan B. ile Anıl B., olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İnegöl Belediyesi de yaptığı açıklamayla saldırı olayının kabul edilemez olduğunu bildirdi.