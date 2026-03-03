ABD'nin gönüllü askeri: ChatGPT

ChatGPT, artık tamamen ABD ordusunun emrinde. Her ay yüzlerce lira ödeyerek kullandığınız uygulamanın başındaki isim Sam Altman, bunu gönüllü olarak yaptı. Peki süreç bu noktaya nasıl geldi?

Savunma bakanı alenen tehdit etti

ABD, halihazırda Anthropic’in Claud yapay zeka modelini şirketten bağımsız şekilde kullanıyordu. Venezuela liderini kaçırırken verileri işlemede faydalandığını da açıklamıştı. Anthropic’in bunu sorgulaması ve Pentagon'un askerî amaçla sınırsız kullanım talebini kabul etmemesi üzerine, ABD Savunma Bakanı şirkete ultimatom verdi. Savaş zamanı yasasını uygulamakla tehdit etti. Bu yasa ABD hükümetine savaş zamanında özel sektöre müdahale yetkisi veriyor. Daha da açık söylemek gerekirse istediğini zorla yaptırma yetkisi…

Koşa koşa Pentagonla sözleşme imzaladı

ABD Savunma Bakanlığı, Anthropic’i baskılara boyun eğmediği için ulusal güvenlik için riskli şirket ilan etti. Olaydan birkaç saat sonra OpenAI şirketi Pentagon'la anlaşma imzaladı. OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman ABD Savunma Bakanlığıyla, yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşma imzaladı. Herkesin cebindeki bu uygulamalar, artık ABD ordusunun kontrolünde bir silah…





