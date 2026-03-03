Yeni Şafak
ABD'nin gönüllü askeri: ChatGPT

12:563/03/2026, الثلاثاء
G: 3/03/2026, الثلاثاء
ChatGPT artık ABD askerine hizmet edecek.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Anthropic'i tehdidi ve bozulan anlaşma üzerien OpenAI CEO’su Sam Altman’ın liderliğindeki ChatGPT, ordunun sınıflı ağlarında kullanılmak üzere resmi bir anlaşma imzaladı.

ChatGPT, artık tamamen ABD ordusunun emrinde. Her ay yüzlerce lira ödeyerek kullandığınız uygulamanın başındaki isim Sam Altman, bunu gönüllü olarak yaptı. Peki süreç bu noktaya nasıl geldi?

Savunma bakanı alenen tehdit etti

ABD, halihazırda Anthropic’in Claud yapay zeka modelini şirketten bağımsız şekilde kullanıyordu. Venezuela liderini kaçırırken verileri işlemede faydalandığını da açıklamıştı. Anthropic’in bunu sorgulaması ve Pentagon'un askerî amaçla sınırsız kullanım talebini kabul etmemesi üzerine, ABD Savunma Bakanı şirkete ultimatom verdi. Savaş zamanı yasasını uygulamakla tehdit etti. Bu yasa ABD hükümetine savaş zamanında özel sektöre müdahale yetkisi veriyor. Daha da açık söylemek gerekirse istediğini zorla yaptırma yetkisi…

Koşa koşa Pentagonla sözleşme imzaladı

ABD Savunma Bakanlığı, Anthropic’i baskılara boyun eğmediği için ulusal güvenlik için riskli şirket ilan etti. Olaydan birkaç saat sonra OpenAI şirketi Pentagon'la anlaşma imzaladı. OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman ABD Savunma Bakanlığıyla, yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşma imzaladı. Herkesin cebindeki bu uygulamalar, artık ABD ordusunun kontrolünde bir silah…


03 مارس, الثلاثاء


