İsmailağa Camii Prof. Dr. Muhammed Avvame ile 'Hadis Meclisleri'ne ev sahipliği yapacak

Prof. Dr. Muhammed Avvame
İlmi ve sosyal alanda faaliyetlerini sürdüren İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, asrımızın önde gelen âlimlerinden Prof. Dr. Muhammed Avvâme Hocaefendi ile hadis meclisleri düzenliyor.
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı
, 2024’te Sahih-i Müslim ve 2025’te Sahih-i Buhari hatimlerini dünyanın dört bir yanından hadis âlimlerinin iştirakiyle düzenleyerek kadim bir geleneği günümüze taşımıştı.
İlim ehlinin yoğun rağbetiyle tamamlanan ve sonunda büyük bir merasimle icazetlerin takdim edildiği hadis meclislerinin ardından,
Prof. Dr. Muhammed Avvâme
ile düzenlenecek meclisler, ilim dünyası açısından uluslararası bir önem taşıyor.
Prof. Dr. Muhaddis Muhammed Avvâme Hocaefendi ile hadis meclislerinin ilki
22 Aralık Pazartesi günü ikindi namazını müteakip İsmailağa Camii
’nde başlayacak.
Vakıftan yapılan açıklamada, ilk mecliste
"Rivâyet ve Dirâyet Açısından İmam Buhârî'nin Sahîh'teki Yöntemi"
konusunun işleneceği belirtildi.
- Hanımlara da yer ayrıldığı belirtilen hadis meclisine tüm ilim talipleri davet edildi.
#İsmailağa Camii
#Prof. Dr. Muhammed Avvame
#Hadis Meclisleri