Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Rapçi Lvbel C5 uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklandı

Rapçi Lvbel C5 uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklandı

13:226/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, cezaevine gönderildi.
Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, cezaevine gönderildi.

Ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, bilinen adıyla Lvbel C5, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirmek suçuyla dün akşam Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Bodur, tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Son dönemde “Havhavhav” şarkısı ile adından sıkça söz ettiren yeni nesil rapçi, Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağırılmıştı. İfadesi alınan ünlü rapçi,daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklandı

tv100 özel haberine göre, uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan ünlü rapçi çıkarıldığı Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.



#Lvbel C5
#Süleyman Burak Bodur
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 DUS 1. dönem sonuçları açıklandı mı? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuç tarihi