Ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, bilinen adıyla Lvbel C5, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirmek suçuyla dün akşam Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Bodur, tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
Son dönemde “Havhavhav” şarkısı ile adından sıkça söz ettiren yeni nesil rapçi, Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağırılmıştı. İfadesi alınan ünlü rapçi,daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.
Uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklandı
tv100 özel haberine göre, uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan ünlü rapçi çıkarıldığı Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.