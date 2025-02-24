Şarkı değil içerik: Şarkılar da kirlendi

Söz yazarı ve besteci Bahadır Tatlıöz toplumda olduğu gibi müzik sektöründe de yozlaşma sürecine girildiğinden bahsetti. Yeni Şafak’a konuşan Tatlıöz, bu tür üretimler sonucu sanatsal algıların bozulduğunu ifade ederek, “Saçma sözler ve manasız şarkılarla eğlenelim diyorlar. İşin kötü tarafı buna artık şarkı olarak da bakmıyorlar, bir içerik olarak bakıyorlar. Bizim için eğlendirici bir içerik diyorlar. Onlar için bir problem yok, çünkü para kazanıyorlar. Her şeye izlenme sayısı üzerinden bakıyorlar. Yaptığı şeyin ne olduğunun farkında bile değil. Nesiller büyüdükçe ve bu tip durumlara maruz kaldıkça sanat ve estetik duygularında bir körelme olacak. Ki oluyor zaten, inanılmaz derecede hızlı oluyor hem de. Kültürel olarak, sanat olarak gelişmiyorlar” dedi.