Şarkı değil içerik: Şarkılar da kirlendi

Müzik dünyası, yüksek izlenmelerle son zamanlarda iyice popülerleşen yeni nesil rapçilerin şarkılarının kalitesini tartışıyor. Sanatsal ve estetik kaygılardan uzak, sokak jargonunun yanı sıra ahlak dışı ifade ve görüntülerin yer aldığı şarkılar, halkın olduğu kadar söz yazarı ve bestecilerin de gündeminde. Üretilenin şarkı değil içerik olduğuna dikkat çeken müzisyenler, bu tür içeriklerin sanat ve estetik duyguları da körelttiğini ifade etti.
Son aylarda müzik dünyası, cinsiyetçi, küfür ve anlamsız sözlerden oluşan şarkıları konuşuyor. Sanat ve estetik kaygılardan uzak müzikler, dinleyenlerin sanatsal algısını da bozuyor. Bu popüler içeriklere tepki gösteren müzisyenlerin ortak tepkisi, bu çalışmaların sanatsal, duygusal hiçbir karşılığının olmaması. İlk tartışma, geçen yıl yayınlanan birçok şarkıcının da tepkisini çeken Era7capone, Batuflex, Narco’nun “Cıstak”ı ile başlamıştı. Bir müzik platformunun yılın en çok dinlenenlerini açıkladığı listede şarkının ilk sırada yer alması, tepkilere yol açmıştı. Şarkıcı Aydilge, “Bu şarkılar uzaydan gelmiyor yani. İçimizden çıkıyor ama şarkı sözü deyip geçmek yerine bu tarz sözlerin nasıl da bu kültürü pekiştirdiğini, normalleştirdiğini unutmayalım” demişti. Sanatçıdan sonra rapçi Ceza da yorumda bulunmuş, dünyada da benzer bir durum yaşandığından bahsetmişti.
MÜZİK DÜNYASI TEPKİLİ
Lvbel C5’in bir ay önce yayınlanan “Havhavhav” şarkısı ve eski Survivor şampiyonu Turabi’nin “Wine Me, Dine Me”si tartışmaları alevlendirdi. Rapçi Lvbel C5’in şarkısında havlaması, sosyal medya platformlarında dalga konusu oldu. Turabi’nin ahlak dışı sözler bulunduran şarkısına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir süre sonra erişim engeli getirdi. Sanatçılar tarafından da eleştirilen “Havhavhav”a en net tepki, Alişan’dan geldi. “Hav hav diye şarkı söyleyen birine hoşt denir” diyen sanatçıyı, Işın Karaca, Gökhan Türkmen ve Buray gibi müzisyenlerin, “yapılanın sanatsal bir içerik olmadığı” minvalindeki eleştirileri izledi. Gazetecilere konuşan Lvbel C5, izlenme sayılarının yüksekliğinden bahsederek rakipsiz olduğunu, gelecekte de aynı yoldan devam edeceğini ifade etti. Rapçi, “Kafama göre işlerimi yapmaya devam ediyorum. İşlerimin hepsi viral, hepsi gündem. Bu benim stilim, müziğim bu şekilde” açıklamasında bulundu.
Müzik adına üzgünüm
- Geçtiğimiz hafta verdiği bir konserde Lvbel C5’in şarkısını eleştiren İsmail Türüt de düşüncelerini Yeni Şafak ile paylaştı. Türüt, “Ülkem adına, müzik adına, sanat adına son derece üzgünüm. Bu işe biraz kafa yoran bir sanatçı olarak çok rahatsızım. Rahatsızlığım ‘Bu milletin evlatları bu duruma nasıl düştü?’ diye. Böyle saçma sapan hiçbir değeri olmayan parçaları söyleyen zavallılar kadar dinleyenler de suçludur diye düşünüyorum” yorumunu yaptı.
Sanat köreliyor
- Söz yazarı ve besteci Bahadır Tatlıöz toplumda olduğu gibi müzik sektöründe de yozlaşma sürecine girildiğinden bahsetti. Yeni Şafak’a konuşan Tatlıöz, bu tür üretimler sonucu sanatsal algıların bozulduğunu ifade ederek, “Saçma sözler ve manasız şarkılarla eğlenelim diyorlar. İşin kötü tarafı buna artık şarkı olarak da bakmıyorlar, bir içerik olarak bakıyorlar. Bizim için eğlendirici bir içerik diyorlar. Onlar için bir problem yok, çünkü para kazanıyorlar. Her şeye izlenme sayısı üzerinden bakıyorlar. Yaptığı şeyin ne olduğunun farkında bile değil. Nesiller büyüdükçe ve bu tip durumlara maruz kaldıkça sanat ve estetik duygularında bir körelme olacak. Ki oluyor zaten, inanılmaz derecede hızlı oluyor hem de. Kültürel olarak, sanat olarak gelişmiyorlar” dedi.
RADYOLAR YAYILMASINDA ETKİLİ
- Bu tür içeriklerin yayılımında radyoların etkisini sorduğumuz Kral FM Program Yapımcısı Afrikalı Ali, “Radyoların etkisi tabii ki var. Müzik piyasasında hala etkin. Ama repertuvar-larımızı dijital ve sosyal medya platformlarını takip ederek, meslek birliklerinin en çok dinlenenler listelerine göre hazırlıyoruz. Halk neyi seviyor, neyi istiyor, neyi dinliyor bunlara bakıyoruz. Çok dinlenen bir şey, çok tercih edilen bir şey çok seviliyor anlamına mı geliyor, hayır. Yeni neslin bu tarz şarkıları dinlemeleri beni bir radyocu olarak üzüyor. Türk müziğine emek vermiş birçok değerli ses var, değerli yorumcular var” diye konuştu.