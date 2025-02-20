Görülmemiş eserler 44 şehri gezecek

Proje kapsamında geleneksel değerler, çağdaş bir yaklaşımla birleşerek Anadolu’nun benzersiz kültürel zenginliğini ziyaretçilerle buluşturacak. Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda düzenlenen proje açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet’in mirasını geleceğe taşıdıklarını söyledi. Ersoy, projenin Türk kültürü ve Anadolu topraklarının medeniyet mirasını gözler önüne seren konseptiyle bu amaca önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti. Proje 44 şehirde, 85 devlet müzesi ve 17 özel müzenin katkısıyla yıl sonuna kadar sürecek.

102 farklı sergi ve temayla ilk kez sergilenecek eserlerin ilk mekanı Ankara Etnografya Müzesi oldu. “Doğadan Sanata: Ahşap” sergisinde, müze koleksiyonunun yanısıra İstanbul, Bursa ve Edirne’deki müzelerin koleksiyonlarından da seçilen 181 parça eser de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 16 ve 19. yüzyıl arasına tarihlenen eserlerden 102’si ilk kez sergileniyor. Müzedeki sergide, Sakal-ı Şerif, Sultan 2. Mahmut Türbesi’ne vakfedilen rahle, Aziz Mahmut Hüdayi Tekkesi postnişinlerine ait asa ve zikir tesbihi gibi eserler yer alıyor. Dün ziyarete açılan sergi, 30 Nisan’a kadar görülebilecek. Proje kapsamında sergilenen eserler, Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca da ziyaretçilerle buluşacak. Sergi paralelinde düzenlenecek söyleşi, atölye çalışmaları, eğitim programları, rehberli turlar, temaya uygun müzik gösterileri, belgesel gösterimleri ve interaktif etkinlikler düzenlenecek.