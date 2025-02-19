Anadol’un yeni çalışması tanıtıldı

Türkiye İş Bankası’nın 100. yılı kapsamında saha çalışmaları tamamlanan proje; sürdürülebilirlik, yapay zekâ ve bilimi bir araya getiriyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) teknoloji merkezi MEXT iş birliğiyle tanıtılan “Büyük Doğa Modeli”nin doğaya dair verileri işleyerek akademisyenler, araştırmacılar, sanatçılar ve doğa severler için etkileşimli bir “Yaşayan Ansiklopedi” olması hedefleniyor. Ayrıca Türkiye’deki doğal yaşama ilişkin geniş çaplı bir kaynak oluşturarak, bugünün bilgisini geleceğe miras bırakmak projenin diğer amaçlarından. Türkiye genelinde 33 milli parktan kaydedilen ses ve görüntüler, akademik çalışmalarla bir araya getirildi. Refik Anadol ayrıca proje kapsamında oluşturulan veri tabanı ve yapay zeka modelinden yararlanarak Türkiye’nin doğal yaşamını temsil eden bir veri heykeli tasarlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.