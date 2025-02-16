Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Mustafa Aslan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatının ardından taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatının ardından taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu'muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahtalı Mıçe için taziye mesajı
Hayat / Kültür Sanat
16 Şubat, Pazar
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kahtalı Mıçe
#Mustafa Aslan