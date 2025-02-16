Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören Kahtalı, önceki gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Kahtalı'nın cenazesi, Antalya'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi. Kahtalı, bugün isminin verildiği kültür merkezinde düzenlenecek anma programından sonra öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Mustafa Kahtalı, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Mıçe'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.