Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

04:0016/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kahtalı, bugün isminin verildiği kültür merkezinde düzenlenecek anma programından sonra öğle namazını müteakip toprağa verilecek.
Kahtalı, bugün isminin verildiği kültür merkezinde düzenlenecek anma programından sonra öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören Kahtalı, önceki gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Kahtalı'nın cenazesi, Antalya'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi. Kahtalı, bugün isminin verildiği kültür merkezinde düzenlenecek anma programından sonra öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Mustafa Kahtalı, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Mıçe'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.


#Kahtalı Mıçe
#Mustafa Kahtalı
#cenaze

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son Dakika... Bingöl'de deprem oldu