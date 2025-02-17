Üsküdar’da Ahmet Mercan programı

Üsküdar Hüdayi Konferans Salonu’ndaki etkinlikte, Mercan’ın hayatı ve mücadelesi, dostlarının şahitlikleriyle ele alındı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan, Ömer Karaoğlu ve Mustafa Enesoğlu moderatörlüğündeki programda, Temel Hazıroğlu, Erhan Erken, Kenan Yabanigül, Şadi Çarsancaklı ve Şevket Hüner, Mercan’la olan anılarını paylaştı. Programda Mercan’ın kaleme aldığı ezgiler, Ömer Karaoğlu, Hakan Aykut ve İzzet Okumuş tarafından seslendirildi. Sergi açılışı ve belgesel gösteriminin yer aldığı programda, katılımcılara Mercan’ın yeni kitabı hediye edildi.