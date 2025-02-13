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Sahte yazma eserler sergilenecek

Sahte yazma eserler sergilenecek

04:0013/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yazma eserlerin sahteleri, kullanılan yöntemlerin anlaşılması için sergilenecek. Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile yürütülen çalışma kapsamında, orijinal eserlere büyük benzerlik gösteren sahte İncil ve Tevratlar, alanının uzmanlarınca, detaylı incelemeye ve analizlere tabi tutuluyor. Envanter çalışması tamamlandıktan sonra, farkındalık sağlamak için sergi de düzenlenecek. NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü ile ortak yürüttükleri çalışmayla çok faydalı bir veri tabanı oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Şahin, “Elimizde şu an için 32 eser var. Bir taraftan da çeşitli kaynaklardan bize gelmeye ve birikmeye devam ediyor” dedi.


#yazma eser
#sergi
#Konya

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