Rami Kütüphanesi’nde yeni sergi

Koleksiyoner Kemal Bilal Aydın’ın atlı eserler koleksiyonunun yer aldığı “Atlar da Kaderle Koşarlar” sergisi Rami Kütüphanesi’nde açıldı. Sergide, Süleyman Saim Tekcan, İlhami Atalay, Cemal Toy, Ali Lei Gong ve Engin Korkmaz gibi önemli isimlerin eserleri beğeniye sunuluyor. “Atlar da Kaderle Koşarlar” atların sadece bir ulaşım aracı değil, tarihin ve kültürün önemli bir parçası olduğuna odaklanıyor. Küratörlüğünü İsmail Erdoğan’ın üstlendiği sergi, Rami Kütüphanesi Salon F1’de 30 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.​​​​​​​