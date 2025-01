Tophane-i Amire'de yer gök adalet

Önceki akşam Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde açılan 11. Albayrak Hat Eserleri Sergisi, izleyicilerine farklı bir deneyim sunuyor. On üç hattatın Ramazan ayında adalet konulu ayetleri yazmaya başladığı eserler, çok katmanlı bir içerikle hazırlandı. “Adil-i Mutlak” temalı sergiye, hattat Savaş Çevik’in yeni eserleri, 12 tezhip ve iki video da eşlik ediyor. Hat eserleriyle çevrelenen mekanda her bir eser, özel bir renk ve ışıklandırmayla sunuluyor. Tophane-i Amire’nin mimarisine özel olarak ayetlerden tasarlanan formlar, sergiye farklı bir atmosfer katıyor. Adaleti, gökteki yıldızlar gibi simgeleyen bu çalışmalar, çağdaş ama derinlikli bir sergi deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

Serginin küratörü Yasemin Darbaz Karaca, Tophane-i Amire’nin kubbeli yapısı için yaptıkları tasarımın adalet anlayışıyla farklı bir boyut kazandığını söyledi. Küratör, tasarımı “Her hattatın kendine has bir stili var. Onların içinden belirli kelimeleri aldığımızda çok enteresan bir kompozisyon oluştu. Bunları da yüksek tavanlı ve kendine has ışığı olan bir ortama asmak istedik. Adalet yazıları bir anda başımızın üzerinde yer aldı. İnsanın başının üzerinde adalet varsa dünya çiçek bahçesine döner. O yüzden her adalet yazısının arkasına tezhip eserlerinden detaylar koyduk” diye anlattı.