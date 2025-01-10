Tophane-i Amire'de yer gök adalet

Önceki akşam Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde açılan 11. Albayrak Hat Eserleri Sergisi, izleyicilerine farklı bir deneyim sunuyor. On üç hattatın Ramazan ayında adalet konulu ayetleri yazmaya başladığı eserler, çok katmanlı bir içerikle hazırlandı. “Adil-i Mutlak” temalı sergiye, hattat Savaş Çevik’in yeni eserleri, 12 tezhip ve iki video da eşlik ediyor. Hat eserleriyle çevrelenen mekanda her bir eser, özel bir renk ve ışıklandırmayla sunuluyor. Tophane-i Amire’nin mimarisine özel olarak ayetlerden tasarlanan formlar, sergiye farklı bir atmosfer katıyor. Adaleti, gökteki yıldızlar gibi simgeleyen bu çalışmalar, çağdaş ama derinlikli bir sergi deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

ADALET VARSA DÜNYA ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNER

Yasemin Darbaz Karaca

Serginin küratörü Yasemin Darbaz Karaca, Tophane-i Amire’nin kubbeli yapısı için yaptıkları tasarımın adalet anlayışıyla farklı bir boyut kazandığını söyledi. Küratör, tasarımı “Her hattatın kendine has bir stili var. Onların içinden belirli kelimeleri aldığımızda çok enteresan bir kompozisyon oluştu. Bunları da yüksek tavanlı ve kendine has ışığı olan bir ortama asmak istedik. Adalet yazıları bir anda başımızın üzerinde yer aldı. İnsanın başının üzerinde adalet varsa dünya çiçek bahçesine döner. O yüzden her adalet yazısının arkasına tezhip eserlerinden detaylar koyduk” diye anlattı.





ESERLERİMİZ ÇAĞIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMELİ

Mehmet Özçay

Kürasyonun, eserlerin kıymetini öne çıkardığını ifade eden Hattat Mehmet Özçay, beğenisini şu sözlerle aktardı: “Albayrak Grubu sergiye, hat sanatına layık güzel bir tasarım yapmış. Eserlerin kıymetini gösteren, hat ve tezhibin üst düzey bir sanat olduğunu hissettiren bir tasarım olmuş. Dijital çağda yaşıyoruz. Mutlaka çağın ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler ve eserler üretmek zorundayız. Yoksa taklitte kalırız. Mühim olan o kapıyı açmak, o imkanı tanımak.”





KÜLTÜR YOLU'NDA ÜLKEYİ GEZECEK

Selim Terzi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi açılışta konuştu. Geçtiğimiz yıl festival kapsamında ülkemizi gezen sergiyi bu yıl da festival kapsamına alacaklarını duyuran Terzi, “Bu anlamda da Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Albayrak Hat Eserleri Besmele-i Şerif ile geçen sene farklı şehirlerimizle bir arada olduk. Önümüzdeki sene de inşallah yine Albayrak grubunun bu güzel eserlerini Türkiye'nin pek çok noktasındaki değerli hemşehrilerimizle, misafirlerimizle, yerli ve yabancı turistlerle buluşturacağız” dedi.





SERGİLER KISIK SESİMİZE TERCÜMAN

On üç hattattan, Endonezyalı hat sanatçısı Şahryanşah Siracuddi, bu sene ikinci kez projeye katıldı. Siracuddin, İstanbul’un bir hat sanatçısı için hayal şehri olduğunu söyleyerek, “Türkiye bir açık hava müzesi. Her yerde hat yazıları var. Camilerden çeşmelere gözünüzü çevirdiğiniz her yerde. Burada çok kıymetli hocalar var. Albayrak Hat Koleksiyonunda yer almak, usta isimlerle beraber olmak, istediğim bir şeydi. Biz sanatkarlar, dilimiz kısık olsa da bu projeler sayesinde kalemlerimizle sanat üzerine konuşabiliyoruz” dedi.





YERYÜZÜNÜ TEZHİPLE ANLATTI

Bugüne kadar Albayrak Hat Takvimi Projesi’ne tezhipleriyle destek veren müzehhibe Şeyma Okur, bu yıl özel çalışmasıyla katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Okur, “Kevn” eserini şöyle anlattı: “Kevn; varlık, varoluş demek. Kevnî yani varoluşa dair ayetler bana ilham verdi. Gece ve gündüzün dönüşümü, Allah’ın yeryüzündeki ayetleri… Zemindeki siyah ve beyaz, ilhamını gece ve gündüzden alarak iç kısımdaki çarkıfelekle bütünleşiyor. Bu da alemin deveranına vurgu. Dıştaki geometrik tasarım, yeryüzündeki nizam ve intizamı simgeliyor.”



