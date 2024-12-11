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Diyarbakır’da Filistin fotoğrafları sergileniyor

Diyarbakır’da Filistin fotoğrafları sergileniyor

04:0011/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fidantek, mazlum Filistin halkı için duaya sarılıp boykota devam etmeleri gerektiğini belirtti.
Fidantek, mazlum Filistin halkı için duaya sarılıp boykota devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Diyarbakır’da “Soykırımın Gölgesinde Filistin” adlı fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, merkez Sur ilçesinde tarihi Paşa Hamamı’nda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için sivil toplum kuruluşlarınca hazırlandı. Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Elif Fidantek, Diyarbakırlı kadınlar olarak Dünya İnsan Hakları Günü’nde dünyanın her yerinde zulüm gören mazlumların sesi olmak ve acısını en derinden hissettiklerini ifade için bir araya geldiklerini söyledi.


TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI

İşgalci siyonist rejimin bir yılı aşkın süredir benzeri görülmemiş saldırılarla Gazze’ye sistematik katliam uyguladığına dikkati çeken Fidantek, “Artık Gazze’de neredeyse ayakta kalan tek bir bina yok. Gözü dönmüş siyonist rejim çadırları bombalıyor ve insanları diri diri yakıyor” dedi. Fidantek, mazlum Filistin halkı için duaya sarılıp boykota devam etmeleri gerektiğini belirterek, “Zulmü duyurmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeliyiz. Tüm dünya insanlarının adil ve insan onuruna yaraşır hayat sürmesini temenni ediyor, Gazze’de devam eden soykırımın bir an önce son bulmasını Allah’tan niyaz ediyoruz” diye konuştu.


#Diyarbakır
#Filistin
#sergi

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