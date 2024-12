Gazzeli sanatçı hastane avlusunda sergi açtı

Sehwail’in eserleri, Gazzelilerin zorlu yaşamı ve direnişin yanı sıra korkuların ve umutların bir araya geldiği hatıraları temsil ediyor. Sanatçı, duvarın her bir çatlağının, bir yaşam öyküsünü anlattığını ve her rengin yaşam mücadelesini simgelediğini belirtti. Duvarın yıkımın simgesi olmasının yanı sıra, umut ve özgürlük için bir diyalog alanı sunduğunu dile getiren Sehwail, serginin gelecek nesiller için bir görsel arşiv niteliğinde olduğunu belirtti. Sergi vesilesiyle mesajını ise şu ifadelerle aktardı: “Duvar asla son olmayacak, çünkü içimizdeki vatan çökmeyecek. Duvar sadece sessiz taşlar değil, kırılmayı reddeden bir halkın hafızasıdır. Her çatlak, yerinden edilmenin acısını taşır, her renk, yaşam ve özgürlük için bir isyanı haykırır.”