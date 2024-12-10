Gazzeli sanatçı hastane avlusunda sergi açtı

Gazzeli sanatçı Rufaida Sehwail, altıncı kişisel sergisi “Son Olmayan Duvar”ı Gazze’nin güneyindeki Al-Aksa Şehitler Hastanesi avlusunda açtı. Kültürel alanların yok edilmesine karşı bir tepki olarak hastanede açılan sergi, sanatçının Ekim 2023’ten bugüne, çadırında ürettiği eserlerden bir seçki sunuyor. Serginin açılışına Kültür Merkezleri Birliği Başkanı Yusri Darwish, sanatçılar, insan hakları savunucuları ve hastaneye gelen ziyaretçiler katıldı. Darwish, sanatçıların sınırlı kaynaklarla bile güçlü bir insani mesaj sunduklarını vurguladı. Sanatçı Sehwail, eseriyle Gazze’nin yıkıcı koşullarına rağmen, direncin ve yaşamın izlerini sürüyor. Her alanın bir sanat ve kültür platformuna dönüştürülmesi gerektiğini savunan Sehwail, “Buradayız, demek için dayanıyoruz” diyerek sanat yoluyla direnişin gücünü ve halkın umudunu dünyaya aktarıyor.

Sehwail’in eserleri, Gazzelilerin zorlu yaşamı ve direnişin yanı sıra korkuların ve umutların bir araya geldiği hatıraları temsil ediyor. Sanatçı, duvarın her bir çatlağının, bir yaşam öyküsünü anlattığını ve her rengin yaşam mücadelesini simgelediğini belirtti. Duvarın yıkımın simgesi olmasının yanı sıra, umut ve özgürlük için bir diyalog alanı sunduğunu dile getiren Sehwail, serginin gelecek nesiller için bir görsel arşiv niteliğinde olduğunu belirtti. Sergi vesilesiyle mesajını ise şu ifadelerle aktardı: “Duvar asla son olmayacak, çünkü içimizdeki vatan çökmeyecek. Duvar sadece sessiz taşlar değil, kırılmayı reddeden bir halkın hafızasıdır. Her çatlak, yerinden edilmenin acısını taşır, her renk, yaşam ve özgürlük için bir isyanı haykırır.”