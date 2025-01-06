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“Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu” sergisi açıldı

“Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu” sergisi açıldı

04:006/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

20. yüzyılın önemli sanatçılarından Vasili Vasilyeviç Kandinsky’yi konu edinen “Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu” dijital sergisi açıldı.

15. yılını kutlayan CerModern’in dijital gösteri alanı olan Flow Dijital Sahne’deki sergi, Kandinsky’nin sanat yolculuğu ve sanat anlayışını ziyaretçilere sunuyor. Sergi açılışında konuşan Reo-Tek Genel Müdürü Refik Toksöz, serginin Rusya’daki müzelerle işbirliği içinde yapıldığını söyleyerek Kandinsky, renk gördüğünde ses duyuyor, ses duyduğunda da renkler canlanıyor kafasında. Buna sinestezi deniliyor. Böyle beceriler az sayıda. Burada Kandinsky’nin 200’den fazla eseri sergilenecek. Kandinsky’nin ilk zamanlardan sonuna kadar bütün resim serüvenini burada göreceğiz. Biz burada Kandinsky’nin yapmak istediğini resim ve müziği birleştirerek sergilemek istedik” dedi. Sergi, 30 Mart’a kadar pazartesi günleri dışında ziyaret edilebilecek.



#Sergi
#Kandinsky
#Aktüel

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