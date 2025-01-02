Haluk Levent depremzedelere konser verdi

Haluk Levent, Defne ilçesindeki Kültür ve Sanat Çarşısı’nda depremzedelere özel konser verdi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Levent’e, afetzedeler de eşlik etti. Levent, konserde beraber sahne alma sözünü verdiği bazı yerel sanatçılarla şarkı söyledi. Kalabalık, şarkıcı Levent’le birlikte yeni yıla geri sayım yaparak girdi.