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Haluk Levent depremzedelere konser verdi

Haluk Levent depremzedelere konser verdi

04:002/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Ahbap Derneği’nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Hatay’da yaptığı çalışmalar sırasında verdiği konser sözünü yerine getirdi.

Haluk Levent, Defne ilçesindeki Kültür ve Sanat Çarşısı’nda depremzedelere özel konser verdi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Levent’e, afetzedeler de eşlik etti. Levent, konserde beraber sahne alma sözünü verdiği bazı yerel sanatçılarla şarkı söyledi. Kalabalık, şarkıcı Levent’le birlikte yeni yıla geri sayım yaparak girdi.



#Haluk Levent
#Depremzede
#Aktüel
#Konser

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