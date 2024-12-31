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İstanbul Modern’den 20. yıl kitabı

İstanbul Modern’den 20. yıl kitabı

04:0031/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 20. yılını anlamlı bir projeyle kutluyor.

Müzenin zorlu kuruluş hikâyesini ve bugüne kadarki yolculuğunu belgeleyen Bir Müze Hikâyesi: İstanbul Modern adlı kitap sanatseverlerle buluşuyor. Yazar Mehmet Altun’un üç senelik çalışmasıyla hazırlanan kitap, İstanbul Modern’in uzun ve zorlu kuruluş sürecini, Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat yolculuğundaki dönüştürücü etkisini ve kültür sanat dünyasına sunduğu katkıları ele alıyor. Kuruculardan sanatçılara, küratörlerden müze çalışanlarına kadar 45 farklı kişinin anlatımıyla zenginleşen kitap, müzenin kolektif belleğine ışık tutuyor. Müzenin 20. yılına bir armağan niteliği taşıyan kitap, İstanbul Modern’in sanat yolculuğunu ve ilham veren hikâyesini keşfetmenizi sağlayacak.



#Aktüel
#Sanat
#Edebiyat

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