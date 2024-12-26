Milli Dijital Kütüphane kuruluyor: Üyelik işlemi e-Devlet üzerinden yapılacak

Proje kapsamında kurulan Milli Dijital Kütüphane Erişim İstasyonlarının, il ve ilçe halk kütüphanelerinde hizmete sunulduğu belirtilerek, "Bu istasyonlar, Milli Kütüphane'ye ya da şehrindeki halk kütüphanesine üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcıların, milyonlarca dijitalleştirilmiş kaynağa erişimini mümkün kılıyor.

Kullanıcılar eğer üye değillerse üyelik işlemleri şehirlerindeki halk kütüphanelerinden ya da e-Devlet üzerinden kolayca tamamlanabiliyor.

Üyeler, araştırmalarını hem Ankara'daki Milli Kütüphane İbn-i Sina Okuyucu Salonu'nda hem de Adıyaman'dan Zonguldak'a kadar

66 il ve ilçede bulunan halk kütüphaneleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.