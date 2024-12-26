Milli Dijital Kütüphane kuruluyor: Üyelik işlemi e-Devlet üzerinden yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Milli Dijital Kütüphane Projesi'nde sona gelindi.
'Milli Dijital Kütüphane Projesi' kapsamında milyonlarca kaynak dijital ortama aktarıldı. Milli Kütüphane üyesi vatandaşlar araştırmalarını dijital ortamdan da sürdürebilecek. Üye olmayanlar ise e-Devlet üzerinden üyelik işlemlerini kolayca halledebiliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Milli Kütüphane arşivindeki milyonlarca kaynağın dijital ortama aktarıldığını açıkladı.
'Milli Dijital Kütüphane Projesi' kapsamında 25 milyon poz çekim işlemi tamamlanırken materyallerin dijital ortama aktarılma işlemleri devam ediyor.
Milyonlarca kaynak artık dijitalde
Milyonlarca kaynak artık dijitalde
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2015 yılından bu yana yürütülen dijitalleştirme çalışmaları çerçevesinde Milli Kütüphane arşivlerindeki milyonlarca kaynak dijital ortama aktarılıyor.
Bu kapsamda yaklaşık 25 milyon poz çekim işlemi tamamlandı.
Görsel ve işitsel materyallerin dijitalleştirme süreci de hızla devam ediyor. 'Milli Dijital Kütüphane Projesi', dijitalleştirme çalışmalarına bir çerçeve ve vizyon kazandırarak bilgi kaynaklarının erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.
Proje ile Milli Kütüphane'nin dijital ikizi oluşturularak
, Türkiye'nin dört bir yanındaki halk kütüphanelerinden Milli Kütüphane erişilebilir hale getiriliyor" ifadeleri kullanıldı.
e-Devlet'ten üye olunabiliyor
e-Devlet'ten üye olunabiliyor
Proje kapsamında kurulan Milli Dijital Kütüphane Erişim İstasyonlarının, il ve ilçe halk kütüphanelerinde hizmete sunulduğu belirtilerek, "Bu istasyonlar, Milli Kütüphane'ye ya da şehrindeki halk kütüphanesine üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcıların, milyonlarca dijitalleştirilmiş kaynağa erişimini mümkün kılıyor.
Kullanıcılar eğer üye değillerse üyelik işlemleri şehirlerindeki halk kütüphanelerinden ya da e-Devlet üzerinden kolayca tamamlanabiliyor.
Üyeler, araştırmalarını hem Ankara'daki Milli Kütüphane İbn-i Sina Okuyucu Salonu'nda hem de Adıyaman'dan Zonguldak'a kadar
66 il ve ilçede bulunan halk kütüphaneleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.
Öne çıkan kütüphaneler arasında; Adıyaman, Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa, Antalya Tekelioğlu, İstanbul Orhan Kemal ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi yer alıyor. Milli Kütüphane'nin hızlandırılan dijitalleştirme çalışmalarıyla dijital arşivi büyümeye devam ederken, erişim sağlanabilecek halk kütüphanelerinin sayısı da artırılıyor. Araştırmacılar ve kullanıcılar, sürekli genişleyen bu dijital kaynak havuzundan faydalanabilecekler" denildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Ankara'dan Adıyaman'a Milli Kütüphane artık herkesin yanında.
'Milli Dijital Kütüphane Projesi' ile bilgiye erişim artık çok daha kolay.
Yazılı, görsel ve işitsel materyallerle zenginleşen bu eşsiz koleksiyon, Türkiye'nin her köşesine bilgi taşıyor" dedi.
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