Binlerce kitabı kütüphaneden attı

Bursa Osmangazi Belediyesi, eski yerel yönetimin bastırdığı Osmangazi Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları’na ait kitapları kütüphanelerinden topladı. Belediye, kendisine bağlı sekiz kütüphaneden, önceki yönetim döneminde yayınlanan bu kitapların listesini istedi. “Kültür Bakanlığı’na Gidecek Tüm Kütüphanelerdeki Osmangazi Yayınları” başlıklı listede, kütüphanelerdeki yayınların adı, yazarı ve kütüphane bilgisi var. Listede Bursa tarihi, kültürü, şair ve edebiyatçılarının yanı sıra, Osmanlı dönemi Bursa’sını anlatan bine yakın kitap yer alıyor. Depoda her birinden kaçar adet bulunduğu ise bilinmiyor. Yazarlar arasında Mustafa Kara, Mehmed Şemseddin Ulusoy, Yusuf Oğuzoğlu, Osman Çetin, İlhan Şahin başta olmak üzere, Bursa Uludağ Üniversitesi hocaları ve önemli Bursa araştırmacıları var. Yaklaşık iki ay önce Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Kütüphanesi’nde eksikliği hissedilen kitaplar, bu süreden beri kolilenmiş hâlde belediyenin deposunda bekletiliyor.





Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Kütüphanesi

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜNE KİTAP GİTMEDİ

Farklı kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, önceki dönem başkanların fotoğrafı ve önsözü olması nedeniyle kitapları kullanmak istemeyen belediye, Bursa kültürüne ilişkin, içerisinde ideolojik bir şey bulunmayan bu kitapları kütüphanelerinden topladı. Bursa İl Kültür Müdürlüğü, kendilerine gönderilmek istenen kitapların ayrıntılı bir kaydı olmadığı için kitapların kabulünü henüz yapmadı. Belediyeden bir süredir ayrıntılı liste bekleyen müdürlük, gelecek adet bilgisine göre kitapları bünyesinde hizmet veren kütüphanelere gönderecek.





SAHAFLARA İNDİRİMLE SATILACAKTI

Öte yandan kitapların depoda tutulduğu ve geri dönüşüme gönderileceği söylentisi yayılınca, yerel sahaflar harekete geçerek belediyeden bu kitapları istedi. Kitapları geri dönüşüme gönderme niyeti olmadığını söyleyen Osmangazi Belediyesi, sahaflara yaklaşık yüzde 15 indirim uygulanmış bir satış listesi göndererek, istedikleri kitapları bu fiyat üzerinden satmayı teklif etti. Ancak sahaflar, belirlenen miktarla satın almaya yanaşmadı. Listedeki bine yakın eser ve depodaki kitaplar da düşünüldüğünde, binlerce kitabın akıbetinin ne olacağı sorusu cevabını bekliyor.















