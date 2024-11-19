'Roma’nın sonu’ değişti: Ne veba ne buzullar, çöküşü İslam’ın yükselişi başlatmış

Araştırmada, " Arkeolojik araştırma verileri, yerleşim düzenleri, gemi enkazı analizleri, Akdeniz'deki çanak çömlek dağılımı ve diğer materyaller de dahil olmak üzere çok sayıda kanıt" bulunduğu ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun 6. yüzyılda gerilemediğini gösterdiği belirtiliyor.