|
Hayat

Temel kazısından Roma mozaikleri çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, temel kazısı sırasında bulunan Roma dönemine ait taban mozaikleri, gün yüzüne çıkarılıyor.

04:00 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:03 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dere Mahallesi’nde 2015’teki temel kazısında rastlanan mozaikler 2018 yılında koruma altına alındı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarda Roma dönemine ait villanın temelinde, mevsim tasvirleri, çeşitli mitolojik karakterler, pars ve kaplan gibi hayvan motifleri yer alıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, Roma döneminde manastır olarak kullanılan Ala Cami'si yakınındaki mozaikli alanda ilk olarak hayvan figürlerinin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

ZEUGMA'YA EŞ DEĞER

17 metrekarelik alanda bulunan mozaiklerin devamının olduğunu ifade eden Torun, bölgede su kanallarının da yer aldığını söyledi. Mezar steli ve bir ocak tespit ettiklerini anlatan Burhan Torun, mozaiklerin Zeugma ile çağdaş olduğunu dile getirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü, “Burada Aeneas’ın, yani Truva’dan çıkıp İtalya’ya gidip Roma’yı kuran kişi, Roma’nın kurucusu karakteriyle birlikte onun hemen yanında Dido’ya (Kartaca kraliçesi) rastlamış bulunmaktayız. Bu da Gaziantep’teki Zeugma’nın hem dönemsel olarak yakın, erkencil dönem olması hem kullanılan işçiliğin kalitesinin yüksek olması mozaiklerde yeri geldiği yerlerde mavi ve sarı renklerin cam olarak kullanılması, bunlar neredeyse Zeugma’ya eş değer kalitede bir mozaikli taban alanı olduğunu göstermekte” dedi.



#Aktüel
#Tarih
#Kültür
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye’nin sanayi devleri açıklandı: İşte listedeki ilk 10 kuruluş