Temel kazısından Roma mozaikleri çıktı

17 metrekarelik alanda bulunan mozaiklerin devamının olduğunu ifade eden Torun, bölgede su kanallarının da yer aldığını söyledi. Mezar steli ve bir ocak tespit ettiklerini anlatan Burhan Torun, mozaiklerin Zeugma ile çağdaş olduğunu dile getirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü, “Burada Aeneas’ın, yani Truva’dan çıkıp İtalya’ya gidip Roma’yı kuran kişi, Roma’nın kurucusu karakteriyle birlikte onun hemen yanında Dido’ya (Kartaca kraliçesi) rastlamış bulunmaktayız. Bu da Gaziantep’teki Zeugma’nın hem dönemsel olarak yakın, erkencil dönem olması hem kullanılan işçiliğin kalitesinin yüksek olması mozaiklerde yeri geldiği yerlerde mavi ve sarı renklerin cam olarak kullanılması, bunlar neredeyse Zeugma’ya eş değer kalitede bir mozaikli taban alanı olduğunu göstermekte” dedi.