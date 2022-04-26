Tarihi aydınlatacak keşif: Roma imparatorluğu döneminde tanrı olarak kabul ediliyormuş

O günkü toplum tamamen çalışma, avcılık, toplayıcılık ve yoğun bir tarım hayatına başlangıç olması sebebiyle o insanların bel hastalıkları olması da normal. Beynin 2 tarafından yaklaşık 11.2 milimetre genişliğinde bir delgi ile delinmiş, delikten sonra tekrar 2 milim daha deliğin kapandığı görünmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda hasta bu ameliyattan sonra yaklaşık 10 gün daha yaşamış. Delme işleminden sonra yaşamış, çünkü vücut kendini onarmış...