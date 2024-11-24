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Dersler bitse de kütüphaneler açık kalacak

Dersler bitse de kütüphaneler açık kalacak

Merve Safa Akıntürk
04:0024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
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Türk milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda okul kütüphanelerinin kuruluşu, işleyişi ve personel düzenlemelerine ilişkin kapsamlı düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yeni yönetmelik, hem kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesini hem de okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Yeni düzenleme ile okul kütüphanelerinin farklı alanlara özel bölümler içermesi ve teknolojik altyapılarla donatılması zorunlu hale getirildi. 10 binden fazla kitabı bulunan kütüphaneler için kütüphaneci atanması şartı getirildi. Belirli gün ve haftalarda okuma alışkanlığını teşvik edecek çeşitli etkinliklerin planlanması zorunlu hale getirildi. Okul kütüphanelerinde kullanılacak kaynaklar, Türk milli eğitiminin temel ilkelerine ve öğrencilerin yaş-gelişim düzeylerine uygun olacak şekilde belirlenecek. Bilimsel değeri kalmayan ya da yıpranan kitaplar ise ayıklanacak ve uygun şekilde yenilenecek. Okul kütüphaneleri eğitim saatleri dışında da hizmet verebilecek.




#resmi gazete
#kütüphane
#karar
#eğitim

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