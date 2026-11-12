Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Beyaz bir Doblo minibüsün lastiğini değiştiren iki tamirci ve arka planda raflarda dizili lastikler, kış lastiği yoğunluğuna dikkat çekiyor.

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Havza’daki Oto Lastik İşletmeleri

Samsun’un Havza ilçesinde, ticari araçlarda uygulanacak zorunlu kış lastiği öncesinde oto lastik işletmelerinde hareketlilik başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiğine talep de arttı.

15 Kasım’da yürürlüğe girecek uygulama öncesinde özellikle ticari araç sahipleri, lastik değişimlerini tamamlamak için işletmelere geliyor. Sürücüler işlemlerini, güvenli yolculuk yapmak ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamak amacıyla erkenden yaptırıyor.

IHA HAVZA İLÇESİNDE, TİCARİ ARAÇLARDA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİK İŞLETMELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI

Abdurrahman Teber’in Uyarısı

Oto lastik işletmesi çalışanı Abdurrahman Teber, kış lastiği değişimleri nedeniyle iş yerlerinde yoğunluk yaşandığını belirtti. Teber, sürücülere son günleri beklememeleri tavsiyesinde bulundu.

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Kış lastiğinin yalnızca yasal bir zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Teber, can ve mal güvenliği bakımından önemine dikkat çekti. Teber, "Havaların soğumasıyla birlikte kış lastiğine talep artmaya başladı. Özellikle 15 Kasım’da başlayacak zorunlu uygulama nedeniyle ticari araç sahipleri lastik değişimi için iş yerlerimize geliyor. Son günlere doğru yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. Sürücülerimizin mağduriyet yaşamamaları için lastik değişimlerini erkenden yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

IHA HAVZA İLÇESİNDE, TİCARİ ARAÇLARDA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİK İŞLETMELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI

Lastiklerde Güvenlik Kontrolleri

Teber, düşük sıcaklıklarda kış lastiklerinin yol tutuşunu artırarak fren mesafesinin kısalmasına katkı sağladığını belirtti. Değişim sırasında diş derinliği, hava basıncı ve lastiklerin genel durumunun da kontrol ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

IHA HAVZA İLÇESİNDE, TİCARİ ARAÇLARDA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİK İŞLETMELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI

Kış Lastiği Uygulamama Cezası Ne Kadar?

İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları sürüyor. Söz konusu genelge uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek.

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Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme çalışmaları da yoğunlaştı.

Kış lastiği kullanmamanın cezası yönetmeliğe göre 6 bin TL.

Ankara Valiliği'nden Kış Lastiği Uyarısı

Ankara Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ticari araçlarda 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamaları büyük önem taşımaktadır. Güvenli ve sorunsuz bir yolculuk için kış lastiği kullanmayı ihmal etmeyin." ifadelerine yer verildi.