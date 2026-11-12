Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Havza’daki Oto Lastik İşletmeleri
Samsun’un Havza ilçesinde, ticari araçlarda uygulanacak zorunlu kış lastiği öncesinde oto lastik işletmelerinde hareketlilik başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiğine talep de arttı.
15 Kasım’da yürürlüğe girecek uygulama öncesinde özellikle ticari araç sahipleri, lastik değişimlerini tamamlamak için işletmelere geliyor. Sürücüler işlemlerini, güvenli yolculuk yapmak ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamak amacıyla erkenden yaptırıyor.
Abdurrahman Teber’in Uyarısı
Oto lastik işletmesi çalışanı Abdurrahman Teber, kış lastiği değişimleri nedeniyle iş yerlerinde yoğunluk yaşandığını belirtti. Teber, sürücülere son günleri beklememeleri tavsiyesinde bulundu.
Kış lastiğinin yalnızca yasal bir zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Teber, can ve mal güvenliği bakımından önemine dikkat çekti. Teber, "Havaların soğumasıyla birlikte kış lastiğine talep artmaya başladı. Özellikle 15 Kasım’da başlayacak zorunlu uygulama nedeniyle ticari araç sahipleri lastik değişimi için iş yerlerimize geliyor. Son günlere doğru yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. Sürücülerimizin mağduriyet yaşamamaları için lastik değişimlerini erkenden yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.
Lastiklerde Güvenlik Kontrolleri
Teber, düşük sıcaklıklarda kış lastiklerinin yol tutuşunu artırarak fren mesafesinin kısalmasına katkı sağladığını belirtti. Değişim sırasında diş derinliği, hava basıncı ve lastiklerin genel durumunun da kontrol ettirilmesi gerektiğini ifade etti.
Kış Lastiği Uygulamama Cezası Ne Kadar?
İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları sürüyor. Söz konusu genelge uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek.
Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme çalışmaları da yoğunlaştı.
Ankara Valiliği'nden Kış Lastiği Uyarısı
Ankara Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ticari araçlarda 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamaları büyük önem taşımaktadır. Güvenli ve sorunsuz bir yolculuk için kış lastiği kullanmayı ihmal etmeyin." ifadelerine yer verildi.
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