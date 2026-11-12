Son depremler listesi 12 KASIM! DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

“Deprem mi oldu?”, “Az önce nerede deprem oldu?” ve “Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?” soruları 12 Kasım Perşembe günü de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleri üzerinden takip ediliyor. Listelerde depremin meydana geldiği bölgenin yanı sıra saat, büyüklük ve derinlik bilgileri de yer alıyor. Özellikle gün içerisinde hissedilen veya daha yüksek büyüklükte gerçekleşen sarsıntılar vatandaşların araştırmalarını artırıyor. Deprem verilerini anlık olarak takip etmek isteyenler ise AFAD ve Kandilli'nin son depremler kayıtlarını kontrol ediyor. Peki bugün nerede deprem oldu, 12 Kasım'da meydana gelen son sarsıntının büyüklüğü kaç, hangi bölgelerde deprem hareketliliği yaşandı? İşte AFAD ve Kandilli'nin güncel son depremler listesi…