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Son depremler listesi 12 KASIM! DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

10:54, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:54, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye'de deprem hareketliliği gün boyunca vatandaşların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini araştırıyor. 12 Kasım 2026 tarihli listelerde Türkiye ve yakın çevresinin farklı noktalarında meydana gelen çok sayıda sarsıntı yer alıyor. Gün içerisinde kaydedilen depremler arasında Ege Denizi, Van, Kütahya, Denizli, Erzurum ve Balıkesir çevresindeki hareketlilik de dikkat çekiyor. Peki 12 Kasım'da deprem mi oldu, az önce nerede deprem meydana geldi, depremin büyüklüğü ve derinliği kaç? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

“Deprem mi oldu?”, “Az önce nerede deprem oldu?” ve “Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?” soruları 12 Kasım Perşembe günü de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleri üzerinden takip ediliyor. Listelerde depremin meydana geldiği bölgenin yanı sıra saat, büyüklük ve derinlik bilgileri de yer alıyor. Özellikle gün içerisinde hissedilen veya daha yüksek büyüklükte gerçekleşen sarsıntılar vatandaşların araştırmalarını artırıyor. Deprem verilerini anlık olarak takip etmek isteyenler ise AFAD ve Kandilli'nin son depremler kayıtlarını kontrol ediyor. Peki bugün nerede deprem oldu, 12 Kasım'da meydana gelen son sarsıntının büyüklüğü kaç, hangi bölgelerde deprem hareketliliği yaşandı? İşte AFAD ve Kandilli'nin güncel son depremler listesi…


BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 12 KASIM PERŞEMBE

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre 12 Kasım Perşembe günü Şanlıurfa'da deprem meydana geldi. Saat 10:40'ta meydana gelen Şanlıurfa depremi 5.3 şiddetinde 5.4 km'de gerçekleşti. MArdin, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep gibi illerden de hissedildi.


* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar :DEPREMAFADkandilli
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Son depremler listesi 12 KASIM! DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

“Deprem mi oldu?”, “Az önce nerede deprem oldu?” ve “Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?” soruları 12 Kasım Perşembe günü de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleri üzerinden takip ediliyor. Listelerde depremin meydana geldiği bölgenin yanı sıra saat, büyüklük ve derinlik bilgileri de yer alıyor. Özellikle gün içerisinde hissedilen veya daha yüksek büyüklükte gerçekleşen sarsıntılar vatandaşların araştırmalarını artırıyor. Deprem verilerini anlık olarak takip etmek isteyenler ise AFAD ve Kandilli'nin son depremler kayıtlarını kontrol ediyor. Peki bugün nerede deprem oldu, 12 Kasım'da meydana gelen son sarsıntının büyüklüğü kaç, hangi bölgelerde deprem hareketliliği yaşandı? İşte AFAD ve Kandilli'nin güncel son depremler listesi…


BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 12 KASIM PERŞEMBE

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre 12 Kasım Perşembe günü Şanlıurfa'da deprem meydana geldi. Saat 10:40'ta meydana gelen Şanlıurfa depremi 5.3 şiddetinde 5.4 km'de gerçekleşti. MArdin, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep gibi illerden de hissedildi.


* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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