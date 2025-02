Batı'dan görülen İstanbul başka

1932’de yayımladığı İstanbul Treni kitabının yazarı olan aynı zamanda modern gerilim ve casusluk romanlarının öncüsü kabul edilen Graham Greene. Sergide İstanbul Treni adlı kitabının farklı baskıları yer alıyor. 1932 yılında yazılan bu kitap daha sonra filme de uyarlanmış. Aynı zamanda bu roman 1934 yılında da Agatha Christie tarafından kaleme alınan Doğu Ekspresinde Cinayet kitabına da ilham olmuş. 20. yüzyılın en ünlü macera ve cinayet yazarı Eric Ambler ise İstanbul’dan üç romanında bahsediyor. Sergide ise The Mask Of Dimitrios (1939) ve Journey Into Fear (1940) kitapları yazarından imzalı ve ithaflı ilk baskılarıyla yer alıyor. Esrarengiz şahsiyetler, konsolosluk binaları, dar ve kesif kokan sokaklar, tarihi binaların çatılarındaki kovalamacalar, tren garı ve İstanbul Boğazı etrafında şekillenen bu romanlardan Gün Işığı 1964 yılında Topkapı adıyla sinemaya da uyarlanmış ve o dönem gazetelerin birinci sayfasında yer bulmuş. Ambler, bu arada İstanbul’u hiç görmemiş. Ayrıca Alexander Korda ve Alfred Hitchcock gbi ünlü sinemacılarla çalışınca bir anlamda macera filmlerinin de sinemada önünü açan yazar olmuş. Nitekim James Bond serisinin çıkış noktasında da etkili olmuş bir isim. Bond karakterinin yaratıcısı Ian Fleming de her fırsatta Eric Ambler’den etkilendiğini dile getirmiş. Nitekim Fleming, serinin beşinci kitabında Bond’un yolunu Ambler gibi İstanbul’a düşürür. Her ne kadar bu kitapta İstanbul’un güzelliğine vurgu yapılsa da karakterin Türklerle ilgili olumsuz düşünceleri burada da öne çıkar. Hatta kitabın Türkçe baskısındaki önsöz de bu görüşlerin tasvip edilmediğini dile getirilir. Yine sinemada seyirciyle buluşan başka bir eser Alman yazar Rudolf Eruch Raspe’ye ait. Baron Munchausen’ın Maceraları adlı kitap 1866’da yayımlanmış, 1943 yılında da filme uyarlanmış. 1980 yılında ise Çılgın Baron adıyla Türkçeye çevrilmiş. Rafspe’nin bir Alman subay oduğunu Osmanlıya karşı savaşıp eşir düştüğünü ve böylece padişahla dostluk kurduğunu ve bu anılarını abartılı hikayelerle anlattığını hatırlatalım.