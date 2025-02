Okuru kitaplarla buluşturan adam

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi’nde okuyan Mahmut Balcı’nın üniversite yıllarından arkadaşı Mehmet Akpınar bizim de lisede Sosyoloji hocamızdı. Bu hocamızın yönlendirmesiyle ilk kez Mahmut Balcı’nın kitapçı dükkanına gitmiştim. Bu kitapçı dükkanı sonraki yıllarda ise okuma serüvenimin şehirdeki adreslerinden biri oldu. Üniversite yıllarımda arkadaşlarımla buluşma adreslerimiz kitapçılardı. Cep telefonları olmadığı için kitapçı dükkanlarında birbirimizi beklerken sıkılmaz hem de yeni çıkan kitap ve dergileri karıştırırdık. O yıllarda gittiğimiz Erzurum’da üç kitapçı dükkanını hatırlıyorum. Biri Mahmut Abinin Çaykara Caddesi’nin arkasındaki Tekyay kitabeviydi. Diğeri Milli Eğitim Bakanlığının klasiklerinin satıldığı Milli Eğitim Yayınları’ydı bir diğeri de Cumhuriyet Caddesi üzerindeki şehrin en eski kitapçısı olan Vehip Atalay’dı. Her birinde farklı görüşlerin kitapları satılırdı. Her kitapçının kendine özgü okuruna iyilikleri olsa da en yakın ilgiyi Mahmut Abinin dükkanında bulurduk. Mahmut Abi mesela çay ısmarlar, okuduğumuz kitapları sorar, merak ettiğimiz dergi ve kitapları bulup getirirdi şehre. Bu arada Mahmut Abinin her zaman en büyük destekçisi eşi Sümeyye Ablaydı. Hem yayıncılık sektöründe her türlü desteği vermiş hem de kitapevinin müşterilerine evini açmıştı. Özellikle Erzurum’da okuyan öğrencilerin çat kapı gideceği sıcak bir yuvaydı.