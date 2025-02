Murat Ülker sanatseverler için paylaştı: Gökhan Gökseven’in masalsı dünyasında kendi maceranı seçmek

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, yeni yazısında; Gökhan Gökseven’in, "Choose Your Own Adventure” adlı ikinci kişisel sergisine yer verdi.

Sanatçılar bizleri kendi hikayelerinin içine çektikleri kadar, kendi hikayelerimizi hatırlama ve hatta üretmek için alan açarlar. İşte gezerken bu hissi çok daha güçlü duyarsınız. X-ist’de Gökhan Gökseven’in ikinci kişisel sergisi “Choose Your Own Adventure”ı gezerken bunu çok daha güçlü hissettim. Daha öncesinde kendisine ve eserlerine aşina değildim, sağ olsun galeride detaylıca anlattılar. Gökseven, bu sergide 1980’lerde Edward Packard’ın Türkiye’de Macera Tüneli olarak bilinen interaktif kitaplarından ilham alarak oluşturduğu eserleriyle biz izleyicilerini çok katmanlı evrenine davet ediyor.

Her şeyden önce, eserlerinde kullandığı renkler ve anlatım dili içinizdeki çocuğu harekete geçiriyor. Günlük hayatın akışında bir anda böylesine farklı bir dünyaya girmek ilk başta şaşırtıcı gelse de hemen uyum sağlıyor ve eserlerin anlatısını saflıkla dinlemeye başlıyorsunuz. Gelin, bu dünyada neler var birlikte bakalım… Zaten hayat yeterince karmaşık, biraz durup bir masala kulak vermenin zararı olmaz, değil mi?

Sergide ilk dikkatimi çeken eserle başlayalım; “Self Portrait as The Captain’s Cousin”. Nordik görünümlü bir karakter, gözlerini doğrudan size dikmiş bakıyor. Sanatçı, fırça darbeleriyle bir tabloda onu çevreleyen cıvık yosunumsu bitkileri neredeyse dokunulabilecek kadar gerçekçi resmetmiş. Bu eserde, Kaptan’ın kuzeni, Arctic’te kadim bir yaratık tarafından alıkonulmuş bir figür olarak hayal ediliyor. Ancak zamanla, eserin adı “Self Portrait as” eklenerek daha kişisel bir anlam kazanmış. Galerideki arkadaşlardan öğrendiğime göre, sanatçı bu eseri yaratırken en uzun süren yaratım sürecini geçirmiş ve bu süreçte yaşadığı rahatsızlıklar, korku, izolasyon ve sıkışmışlık duyguları esere yansımış. Yani, resim giderek daha otobiyografik bir boyut kazanmış.

Bir diğer güçlü eser ise “Lord Venom”. Her hikayenin bir kahramanı varsa, bir de düşmanı olmalı, değil mi? Lord Venom, bu serginin anlatısında d’Jakania Adası’ndaki iç savaşı başlatan figür olarak kurgulanmış. Sanatçı, bu karakteri çizerken 1960’lar Marvel Comics estetiğinden ve 1980’ler çizgi filmlerindeki kötü karakterlerden ilham almış. Karakterin özelliklerine gelince: manipülasyon, beyin yıkama ve mutlak hâkimiyet isteği. Bir kötü karakter olarak oldukça ikonik bir tasarıma sahip değil mi?

Sergide yer alan “Onto the Next Chapter”, sanatçının daha önceki çalışmalarında ele aldığı bir türün başka bir üyesini konu alıyor. Eserde savaş sonrasında çekilmiş bir fotoğrafın anısını resmeden Gökseven, bu figürü bir dağa tırmanan ve zirveye ulaştığında yalnız başına zaferini deneyimleyen bir savaşçı gibi kurgulamış. Romantizm akımında sıkça rastlanan “Sublime” kavramını vurguluyor: Doğanın büyüklüğü karşısında insanın kendi varoluşunu sorguladığı o an sanki.