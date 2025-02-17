Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
“Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kudüs’ün Miracı”

“Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kudüs’ün Miracı”

04:0017/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Sur Grup’un “Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kudüs’ün Miracı” kitabının tanıtımı Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Aynı ismi taşıyan fotoğraf sergisinin açılışı ve Kudüs’ün ilk VR filmi de programda gösterildi. Etkinlikte konuşan Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kitabın Evliya Çelebi ile çıkılan kutsal yolculuk olduğunu, Kudüs davasına katkı için 5 yıl önce çalışmaya başladıklarını ifade etti. Mustafa Aksay’ın kaleme aldığı kitapta, Evliya Çelebi’nin Kudüs ziyareti notlarından ve şehrin sokaklarının yanı sıra kutsal mekanlarında çekilen özgün fotoğraflar yer aldı. Gösterimi yapılan filmde, Kudüs topraklarının 400 yıllık serüveni Evliya Çelebi’nin gözünden izlendi. Eserle aynı ismi taşıyan fotoğraf sergisi, 26 Şubat’a kadar Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde görülebilecek.



#Aktüel
#Hayat
#Evliya Çelebi
#Kudüs

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: İşte ligde en çok gol atan futbolcu