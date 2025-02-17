“Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kudüs’ün Miracı”

Aynı ismi taşıyan fotoğraf sergisinin açılışı ve Kudüs’ün ilk VR filmi de programda gösterildi. Etkinlikte konuşan Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kitabın Evliya Çelebi ile çıkılan kutsal yolculuk olduğunu, Kudüs davasına katkı için 5 yıl önce çalışmaya başladıklarını ifade etti. Mustafa Aksay’ın kaleme aldığı kitapta, Evliya Çelebi’nin Kudüs ziyareti notlarından ve şehrin sokaklarının yanı sıra kutsal mekanlarında çekilen özgün fotoğraflar yer aldı. Gösterimi yapılan filmde, Kudüs topraklarının 400 yıllık serüveni Evliya Çelebi’nin gözünden izlendi. Eserle aynı ismi taşıyan fotoğraf sergisi, 26 Şubat’a kadar Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde görülebilecek.