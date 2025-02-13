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Türkiye’den İran’a tarihi eser iadesi

Türkiye’den İran’a tarihi eser iadesi

04:0013/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, kendi kültürel mirasının peşinde koştuğu gibi, başka ülkelerin kültürel mirasına da sahip çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde İran’a 55 tarihi eserin iadesi gerçekleştirildi. Türkiye’den iade edilen eserler, Batı Azerbaycan yetkililerinin katılımıyla Urumiye Şehir Müzesi’nde sergilendi. Eserler, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürü ile Erzurum Vali Yardımcısı’nın katıldığı bir törenle Erzurum Müzesi’nde teslim edildi. Daha sonra bu eserler karayoluyla Urumiye’ye nakledilerek Batı Azerbaycan İli Kültür Mirası, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürlüğü’nün himayesine alındı.


#Türkiye
#İran
#eser

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