Diziler Türk edebiyatına ilgiyi artırdı

İstanbul’u dünya yayıncılarının merkezi haline getiren “İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları - İstanbul Publishing Fellowship” 25-27 Şubat’ta 10. kez düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin (TBYM) yürüttüğü proje, her yıl onlarca ülkeden yayıncıları telif anlaşması için buluşturuyor. Fellowship, bu yayıncıların ellerindeki eserleri diğer ülke yayıncılarına telif karşılığında satmasını ve fikir alışverişi yapmasını sağlayan ticari bir buluşma. Bugüne kadar yapılan görüşmeler sayesinde, Türk Edebiyatı 100 ülkeye girmeyi başardı. İlk günden bugüne 25 bin görüşmenin yapıldığı Fellowship, bu yıl 75 ülkeden 300 yayıncı ağırlayacak. Bugüne kadar odağına Macaristan, Azerbaycan, Özbekistan ve Meksika’yı alan organizasyon, bu yıl odak ülke olarak Çin’i belirledi.





ORTA DOĞU’NUN TERCİHİ TÜRKİYE

On yıldır yayıncıların buluştuğu etkinlikte bu yıl kurumsal kimlikte yeniliğe gidildi. Tasarımlarını ve arayüzlerini güncelleyen Fellowship’te yıllar içinde değişen tek şey bu olmadı. Her yıl artan yayıncı sayısı, ülkemiz yayıncılığına ilgiyi de dönüştürdü. Son yıllarda yayınlarımıza ilgi gösteren ülke sayısı hem arttı hem çeşitlendi. İPF Organizasyon Komitesi Üyesi, İntrotema Telif Hakları ve Tercüme Ajansı danışmanı Doç Dr Akif Pamuk; Endonezya, Malezya, Rusya, Azerbaycan ve Özbekistan’ın ilgisinin altını çizdi. Film endüstrisinin ve benzer kültürün paylaşımının bu ilgiyi canlı tuttuğunu ifade eden Pamuk, “Türkiye'deki yayıncılık Orta Doğu'daki yayıncılar için yeni bir alan sundu. Kurgu dışında bu kişisel gelişim, anne ve çocuk kitaplarında kıta Avrupa’sındaki kültürle kendi aralarındaki kültür arasında bir makas gördükleri için, Türkiye'den metinlerini almayı tercih eden bir yayıncı grubuyla karşı karşıyayız. Türkiye›deki film ve dizi endüstrisinin de buradaki merakı belirlediğini söyleyebiliriz. Ülkemiz, büyük yayıncıların koleksiyonları için ‘ne bulabiliriz’ diye baktıkları bir bölge. Balkanların, Endonezya, Malezya’nın da ülkemiz yayıncılığını takip etmesinin ana motivasyonlardan bir tanesi” dedi.





TELİF GÖRÜŞMESİ İÇİN BÜYÜK FUARLAR BEKLENMİYOR

Son yıllarda telif anlaşmalarında çocuk kitaplarının revaçta olduğuna ve bu ivmenin arttığına dikkat çeken Akif Pamuk, ilginin sebebi olarak ise özgün içerik ve çevirmen sorunu olmamasını gösterdi. Pamuk, yayıncıların tarihimize de meraklı olduklarını, Halil İnalcık, İlber Ortaylı ve Erhan Afyoncu gibi isimleri takip ettiklerini vurguladı. Her yayıncının ilgi alanına göre ülkemizden muhakkak bir içerik bulduğunu belirten Pamuk, Fellowship’in telif görüşmelerinde Londra ve Frankfurt gibi büyük kitap fuarlarını geride bıraktığını ifade etti.





HER TÜR YAYINIMIZA İLGİ VAR

Yayınlarımızla ilgilenen ülkeler farklı türden içeriklerimize ilgi gösteriyor. Mısırlı yayıncılar korku edebiyatı ve suç türünü tercih ederken, Rus ve Balkan yayınevleri çok satanlara yöneliyor. Fransa, İspanya, Almanya ise edebi değeri yüksek metinlere odaklanıyor. Kurgu dışında ise tercihler isimle doğru orantılı ilerliyor. Orta Doğu ise tarih kitaplarını ülkemizden almayı tercih ediyor.





YAYINCILARLA DİJİTAL PLATFORMLAR BULUŞACAK

Fellowship kapsamına bu yıl bir de Media Match etkinliği eklendi. Yayıncılarla dijital platformların bir araya geleceği buluşmada birebir görüşmeler düzenlenecek. Buluşmayla, yazılı eserleri temel alarak içerik üretmek isteyen senarist ve yapım şirketleri, e-kitap ve sesli kitap uygulaması temsilcileri görüşecek. Fellowship’te yayıncılık dünyasına etkisi bir süredir konuşulan yapay zeka da ele alınacak. Düzenlenecek oturumlarda alanında uzman isimler yapay zekanın yayın dünyasına etkisini konuşacak.



