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Türk dizi sektörünün 2024'teki ihracat geliri 500 milyon doları aştı

Türk dizi sektörünün 2024'teki ihracat geliri 500 milyon doları aştı

11:3318/01/2025, Cumartesi
AA
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Televizyonların yanı sıra dijital platformların ürettikleri Türk yapımların, dünyada 1 milyar tekil izleyici tarafından izlendiği tahmin ediliyor.
Televizyonların yanı sıra dijital platformların ürettikleri Türk yapımların, dünyada 1 milyar tekil izleyici tarafından izlendiği tahmin ediliyor.

Türk dizi sektörü, 2024'te ihraç ettiği 300'den fazla yapımla 500 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Türk dizilerinin dünyada 1 milyar tekil izleyiciye ulaştığı tahmin ediliyor. Türk dizileri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurt dışında yapılan ülke tanıtımlarına yönelik ilgiyi de artırıyor.

Türk dizi sektörü 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Dijital platformlar aracılığıyla bu sayı 200'e yaklaşıyor.

Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Avustralya ve Avrupa'da Türk dizilerinin sıkı takipçileri bulunuyor.

Televizyonların yanı sıra dijital platformların ürettikleri Türk yapımların, dünyada 1 milyar tekil izleyici tarafından izlendiği tahmin ediliyor.

Geçen yıl 300'den fazla yerli yapımı ihraç etme başarısı gösteren Türk dizi sektörünün elde ettiği gelir 500 milyon doları aştı.

Türkiye'de RTÜK lisansıyla içeriklerini yayınlayan Netflix'in son verilerine göre, 2021'den bu yana 47 Türk içeriği haftalık Global Top 10 listelerinde yer aldı. Yerli içerikler, 92 ülkede en çok izlenenler arasında yerini alırken, izleyicilerin gösterdiği ilgiyle 4 yılda 184 haftada ülkelerin en iyi 10 içeriği arasına girdi.

Ziyaretçi çekme fırsatı sunuyor

Türk dizileri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurt dışında yapılan ülke tanıtımlarına yönelik ilgiyi de artırıyor.

Dizilerin çekildiği mekanlara ilgi duyan çok sayıda izleyici, Türkiye'nin açtığı ülke tanıtım stantlarında söz konusu yerler hakkında bilgi edinme imkanı buluyor.

Bu da ziyaretçi çekme konusunda Türkiye'ye çeşitli fırsatlar sunuyor.

#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Türk dizi sektörü
#Türk Dizileri
#ABD
#Avustralya
#Avrupa

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