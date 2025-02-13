Sanremo Müzik Festivali'nde Filistin rüzgarı

İtalya›da bu yıl 75›incisi düzenlenen Sanremo Müzik Festivali›nden Filistin mesajları yükseldi. Her Şubat Sanremo’da düzenlenen Avrupa›nın en eski şarkı yarışmasının açılış gecesi barış mesajlarına sahne oldu. Festivalde birlikte sahne alan Filistinli Mira Awad ve İsrailli Noa, ülkeleri arasında kalıcı barış istediğini söyledi. İki şarkıcı, John Lennon’un ünlü “Imagine” şarkısını kendi dillerinde ve orijinal sözleriyle yorumladı. Mira Awad ve Noa mesajında, “Biz sanatçılar olarak gerçeği tasvir etmekle değil, yaratmak istediğimiz şeyi hayal etmekle yükümlüyüz. Tüm insanlığın güven içinde yaşamasını istiyoruz. Refahı ve uzlaşmayı hayal ediyoruz ve bir yıl içinde gerçek bir barış anlaşmasını kutlamak için yeniden bir araya geleceğimizi umuyoruz” dedi. Mesaj dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
NOA’DAN TRUMP’A TEPKİ
Noa, festivalin basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki göstererek, ilk yapılması gerekenlerin; çatışmanın bitmesi, öldürmelere, bombalamalara son verilmesi ve esirlerin serbest bırakılması olduğunu söyledi. Noa, Trump’ın ifadeleri için “Eğer Trump’ın Florida’da bu kadar çok alanı varsa, 2 milyon Filistinliyi oraya götürebilir. Oradaki nüfus yaşlanıyor ve böylece gençleşebilir” yorumunu yaptı. Noa ile sahneye beraber çıkmasının önemine değinen Awad ise “Bir şarkı dünyayı kurtaramaz, ama insanlar bunu yapabilir. Müzik pencereler açar, umut verir. Yaşadığımız; insanlıktan çıkarma ve sömürgeleştirme girişimine karşı insanlığı hatırlatır” dedi. Festivale video mesaj gönderen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da müziğin barış aracı olduğunu belirterek, savaşı kötüleyip barış mesajı verdi.