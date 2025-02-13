Sanremo Müzik Festivali'nde Filistin rüzgarı

İtalya›da bu yıl 75›incisi düzenlenen Sanremo Müzik Festivali›nden Filistin mesajları yükseldi. Her Şubat Sanremo’da düzenlenen Avrupa›nın en eski şarkı yarışmasının açılış gecesi barış mesajlarına sahne oldu. Festivalde birlikte sahne alan Filistinli Mira Awad ve İsrailli Noa, ülkeleri arasında kalıcı barış istediğini söyledi. İki şarkıcı, John Lennon’un ünlü “Imagine” şarkısını kendi dillerinde ve orijinal sözleriyle yorumladı. Mira Awad ve Noa mesajında, “Biz sanatçılar olarak gerçeği tasvir etmekle değil, yaratmak istediğimiz şeyi hayal etmekle yükümlüyüz. Tüm insanlığın güven içinde yaşamasını istiyoruz. Refahı ve uzlaşmayı hayal ediyoruz ve bir yıl içinde gerçek bir barış anlaşmasını kutlamak için yeniden bir araya geleceğimizi umuyoruz” dedi. Mesaj dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.