Bestelere dijital yön veriyor: Müzik piyasası sosyal medyaya çalışıyor

Artık müzik piyasası sosyal medyadan soruluyor. Eskiden albüm satışları bir şarkının başarısını belirliyordu. Sonrasında dijital platformlardaki dinlenme sayısı belirleyici oldu. Şimdilerde ise müziğin sosyal medya performansına bakılıyor. En çok satan veya dinlenen değil TikTok, YouTube ve Instagram'daki içeriklerde kullanılan müzikler hit kabul ediliyor. Sportify veya Fizy gibi platformlardaki indirme veya dinlenme sıklığı da başarıyı gösterebiliyor.





POPÜLER ŞARKIYI ANALİZ EDEN UYGULAMALAR

Ancak özellikle son yıllarda, bestecilerin gözü TikTok ve Instagram’da diyebiliriz. Video ve resim içeriklerindeki bir melodi, viral olabiliyor. Sonrasında, hemen herkes bu şarkıyla paylaşım yapıyor. Hal böyle olunca müzik dünyasında meşhur olmak artık dijital ortamlardan geçiyor. Bunun bilincinde olan yapımcı ve şarkıcılar da sosyal medyada ses getirecek çalışmalara ağırlık veriyor. Şarkı sözleri ve besteler de sosyal medyada viral olan içeriklere göre belirleniyor.





VİRAL AKIMA UYGUN BESTE

Bunun yanında, sosyal medyada hangi tür melodi, şarkı sözü ve altyapının popüler olduğu farklı uygulamalar yoluyla analiz edilebiliyor. Besteciler de bu raporlardan çıkan sonuca göre parçayı hazırlıyor. Piyasada hangi şarkının tuttuğunu bir bakıma yapay zekâ belirliyor. Dijital platformlardaki örnekler izleniyor ve teknoloji sayesinde benzer besteler oluşturuluyor. Müzik endüstrisi, bu popülerliğin peşinde koşarken sosyal medyada beğenilen çalışmaların kısa süreli olduğunu da biliyor. Dijital uygulamaların hızına bağlı olarak bir şarkının dinlenme ve hit olma süresi artık günlerle ifade ediliyor. Bu nedenle, artık 70’li veya 90’lı yıllarda klasik olmuş hitler göremiyoruz.





AVANTAJLARINI UNUTMAYALIM

Mobil uygulamaların saniyelere indirgenen tüketim ortamında meşhur olmak aylar değil günler sürüyor. Öte yandan tüm eleştirilere rağmen, sosyal medyada ünlü olmanın bazı avantajları da var. Örneğin, TikTok, bilinmeyen sanatçıların şarkılarının geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabiliyor. Viral olan bir şarkı, sanatçının kariyerini bir anda değiştirip; onu ana akım müzik dünyasına taşıyabiliyor. Popüler bir şarkı, sanatçının diğer çalışmalarına talebi artırıyor. Bu, albüm satışlarını, dijital indirmeleri ve konserlere olan ilgisi de olumlu yönde etkiliyor.



