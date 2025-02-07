Erdoğan keman hediye etmişti: Genç sanatçı Laçin Akyol trafik kazası sonrası hayatını kaybetti

Kazada yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen ödüllü kemancı Laçin Akyol'un organlarıyla üç kişiye hayat vereceği öğrenildi.
Müzik eğitimi aldığı İsviçre'de ayağının kırılması üzerine Mersin'e dönen keman sanatçısı Laçin Akyol'a yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. 25 Ocak'ta yaşanan kazada yaralanan Akyol, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Akyol'a hediye keman göndermişti.
Mersin
'de
trafik kazası
nda yaralanan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İsviçre'de müzik eğitimi alan Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.
Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Akyol,
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı. Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve
Övül Akyol
çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan keman hediye etmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan keman hediye etmişti
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te düzenlenen
Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması
'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol'a vermişti.
Sürücü tutuklandı
Sürücü tutuklandı
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "
ev hapsi
" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındı.
Savcılıktaki sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Doğum gününde evlat acısı
Doğum gününde evlat acısı
Mersin'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada yaralanan, tedaviye alındığı hastanede dün akşam beyin ölümü gerçekleşen ödüllü keman sanatçısı
Laçin Akyol'
un,
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB)
sanatçısı babası
Mahmut Akyol
'un bugün doğum günü olduğu belirtildi.
Organları üç hastaneye nakledilecek
Organları üç hastaneye nakledilecek
Öte yandan, Laçin Akyol'un karaciğerinin Malatya'ya, böbreklerinden birinin Kayseri'ye diğerinin de Mersin'de organ bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi.
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