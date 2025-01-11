Adıyaman'da feci kaza: Otomobil ikiye katlandı

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye katlandı. Feci kaza saniye saniye kameralara yansırken, olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ikiye katlanan otomobilin sürücüsünün sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi.

Adıyaman merkezde bulunan bir okulda öğretmenlik yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Burak Bal'ın cenazesi olay yerindeki ekipler ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.