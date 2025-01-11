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Adıyaman'da feci kaza: Otomobil ikiye katlandı

Adıyaman'da feci kaza: Otomobil ikiye katlandı

07:4711/01/2025, Cumartesi
IHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Otomobilin ikiye katlandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Burak Bal (38), idaresindeki 58 BV 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında şarampolde bulunan trafik levhası direğine çarptı.



Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye katlandı. Feci kaza saniye saniye kameralara yansırken, olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ikiye katlanan otomobilin sürücüsünün sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi.



Adıyaman merkezde bulunan bir okulda öğretmenlik yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Burak Bal'ın cenazesi olay yerindeki ekipler ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



#Trafik Kazası
#Adıyaman
#Otomobil

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