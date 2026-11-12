Adıyaman'da devreye girdi, 6 milyon TL tasarruf sağlayacak: Otoparkın üstü dev santral oldu, elektrik faturaları sıfırlandı

Bunun da maddi değeri yaklaşık 6 milyon lira civarındadır. Kurum her yıl sağlanan enerji tasarrufuyla 6 milyon lira tasarruf etmiş olacaktır. Projemiz yaklaşık dört buçuk beş yılda kendisini amorti etmiş olacaktır. Projemizde 160 araçlık bir otoparkımız mevcut oldu. Bu otopark içerisinde sekiz araçlık engelli otoparkımız, bir tane elektrikli şarj istasyonumuz var. Onun haricinde projemiz 5 bin metrekarelik bir alana uygulandı. Ayrıca oluşan bu kapalı otopark ile hem Adıyamanlı hemşehrilerimiz hem de binamızda çalışan tüm personellerin araçları yazın sıcaktan, kışın doludan, çamurdan, yağmurdan tamamıyla korunmuş olacaktır" diye konuştu.