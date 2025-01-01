Müzik dünyasının yıldızları ülkemizdeydi

Yaşayan önemli caz müzisyenlerinden, Grammy ödüllü trompet virtüözü ve besteci Chris Botti, 17 Mayıs’ta İstanbullu hayranlarıyla buluştu. “Kültür Yolu Festivali” kapsamında da konser veren sanatçı 7 Kasım’da Antalya, 9 Kasım’da ise Ankara’da sahne aldı. Piyanist Evgeny Grinko her yıl olduğu gibi 2024’te de birçok şehrimizde konser verdi. Sanatçı, 9-11 Mart, 4 Temmuz, 20 Ekim ve 24 Aralık’ta İstanbul’da, 10 Mart’ta Ankara’da, 13 Mart’ta İzmir’de müzikseverlerle buluştu. Şarkıcı Imany, yeni albümü Voodoo-Cello’nun Türkiye turnesi kapsamında 4-8 Haziran’da İzmir, Ankara, Antalya ve İstanbul’da dinleyicileriyle buluştu.

5 kez Grammy, 6 kez de Latin Grammy Ödülü’ne aday gösterilen ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, 8 Haziran’da BJK Tüpraş Stadyumu’nda konser verdi. Bocelli’nin performansı günlerce övgüyle konuşuldu. Çağdaş klasik müziğin önemli isimlerinden İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi ise 11 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verdi. Scorpions “Love at First Sting” albümlerinin 40. yılı dolayısıyla düzenledikleri turne kapsamında 23-25 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta sahne aldı. ABD’de 1983’te kurulan ve thrash metal türünün öncü isimlerinden kabul edilen Megadeth 12 Haziran’da, modern hard rock ve heavy metal müziğin öncülerinden kabul edilen İngiliz rock grubu Deep Purple da 25 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta sahne aldı. İngiliz müzik grubu Massive Attack 23 Temmuz’da Bonus Parkorman’da hayranlarıyla bir araya geldi. Grup, sahnesinde müzisyen Elizabeth Fraser, Young Fathers, Deborah Miller ve Horace Andy’i ağırladı Judas Priest, Hauser, Seal, Jethro Tull gibi birçok önemli sanatçı yıl boyunca Türk müzikseverlerin kulaklarının pasını sildi..