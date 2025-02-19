Yeşilçam’ın sesinden yıllar sonra itiraf

Özener, CSO Ada Ankara’da verdiği “Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları” konseri öncesi yaptığı açıklamada 57 yıllık sanat hayatında hakkını aramadığını söyledi. 84 yaşındaki Özener, 1967’de karşı komşusu yapımcı Metin Bükey’in teklifiyle ilk defa Sinekli Bakkal filminde Türkan Şoray’ın oynadığı roldeki şarkıya ses verdi. Özener, 100’ü Şoray’ın olmak üzere, 300’den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirdi.

Mesleğe 1968’de başladığını, uzun yıllar Yeşilçam’da seslendirdiği şarkılarla müzikseverlere ulaştığını anlatan Özener, “Halkım beni kabul etti. Türkiye’nin en güzel kadınlarının şarkılarını okumama rağmen, ismim yazılmadığı için sesim biliniyor ama ben tanınmıyordum. Yıllarca, 40 sene sustum. Bu benim içimde uhde kaldı. Onların önüne geçmemek için biraz da çekingenliğimden ‘Bu benim’ demedim” dedi. Dünyaya yeniden gelsem filmlerde şarkıları bizzat okurdum diyen ses sanatçısı şunları söyledi: “Daha akıllı davranırdım, ismimi yazdırırdım. Titanik filmine iki defa gittim, Celine Dion’un ismi yazılı. Sitemim budur. Hakkımı aramadım, şimdi olsa arardım. Bu sesi daha iyi tanıtırdım.”