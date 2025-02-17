Kültür varlıklarının korunması, kaçak kazılar ve kaçakçılığın önlenmesi için yapılan bu faaliyetlerle Kültür Koruyucuları yetiştiriliyor. Projeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler, çeşitli televizyon kanalları, üniversitelerle iş birliği yapılarak kültür varlıklarının korunmasına yönelik yüzlerce program gerçekleştiriliyor. Kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda sürdürülebilir şekilde korunmasını sağlayacak gönüllü ve istekli bilincin oluşması hedefleniyor.

Kaçak kazıların yoğunlaştığı alanlarda yaşayan vatandaşlara “Köy Sohbetleri” projesiyle, kültür varlığı kaçakçılığını önlemeye yönelik eğitim veriliyor. İnsanların, koruma ve sahiplenme bilincinin oluşması sağlanıyor. Proje, muhtar ve kolluk kuvveti gibi kamu görevlilerinin iş birliğinde yürü-tülüyor. Bu kapsamda 2024 yılında 241 eğitim programıyla 2 bin 650 kişiye eğitim verildi. Çocuklara ve gençlere yönelik eğitimlerde bilgi yarışması, hikâye kitabı, çizgi roman, masal, gölge oyunu, web sitesi gibi içerikler tercih ediliyor. Öte yandan kültürel miras kavramı, kültür varlığı kaçakçılığının hırsızlık olduğu, kültür varlıklarına zarar vermenin suç olduğu vurgulanıyor. “Okulumda Kültürel Miras Eğitimi” ile öğretmenlere kültür varlığı kaçakçılığına yönelik sınıf içerisinde uygulayabilecekleri örnek çalışmalar sunuluyor. Böylece çocuklara kültür varlığına yönelik bilinç ve kaçakçılığa yönelik eğitim sağlanıyor.