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Albayrak Hat Eserleri Sergisi 2025 yılının ilk yurt dışı durağı olan Fas’ta

Albayrak Hat Eserleri Sergisi 2025 yılının ilk yurt dışı durağı olan Fas’ta

13:1314/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2025 yılında da kültürel faaliyetlerine devam ederken hat sanatı ile 11. yılının ilk yurt dışı durağı olan Fas’taydı.
2025 yılında da kültürel faaliyetlerine devam ederken hat sanatı ile 11. yılının ilk yurt dışı durağı olan Fas’taydı.

Albayrak Hat Eserleri Sergisi, 2025 yılının ilk yurt dışı durağı olan Fas’taydı. Hat sanatı ile 11. yılına adım atan Albayrak Grubu, dünyanın en büyük camilerinden biri olan II. Hasan Camii’ne misafir oldu. Sergi, basının ve sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleri ile II. Hasan Camii Vakfı’nın ev sahipliğinde Kazablanka II.Hasan Camii Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. Sergi 13 – 21 Şubat tarihleri arasında misafirlerini Fas’ta ağırlamaya devam edecek.

Hat gönüllüleri ile buluşmak için Türkiye sınırlarını aşan Albayrak Grubu, yurt dışı rotasıyla dünyanın dört bir yanına hat sanatı eserlerini ulaştırmaya devam ediyor.

2025 yılında da kültürel faaliyetlerine devam ederken hat sanatı ile 11. yılının ilk yurt dışı durağı olan Fas’taydı.

  • 13 Şubat tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleri ile II. Hasan Camii’nde gerçekleşen sergiye Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu, II. Hasan Camii Müessesi Muhafızı Macid Kayser El-Gaib, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Karnawall Maroc Genel Müdür Yardımcısı Aydın Yunus, Karnawall Maroc Mali İşler Direktörü Deniz Uğur ve hattat İbrahim Şengül katılım gösterdi.
Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü
Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü
,
“Albayrak Gurubu Hat Sergimizi bugüne kadar dünyanın dört bir yanındaki sayısı 3 milyonu aşan sanatseverle buluşturduk. 11. yıl temamız olan Âdil-i Mutlak sergimiz ile sadece bir ayda, İstanbul, Tophane-i Âmire’de 91.265 sanatseveri ağırladık. Bu seneki temamız adalet. Dünya için adalet, Filistin için adalet, Gazze için adalet. Bildiğiniz üzere hat, İslam sanatının önemli bir parçası olarak kültürel mirasımızın yegâne kıymetlerindendir. Bizlere düşen ise bu kültür mirasımızı tıpkı bir bayrak gibi dünyanın her yerine taşıyarak, sanatseverlerle buluşturmak ve değerinin anlaşılması konusunda elimizden geleni yapmaktır. İnanıyorum ki bu sergi Türkiye ile Fas halkları arasında muhabbet ve iletişimin güçlenmesi konusunda da katkı sağlayacaktır”
açıklamasında bulundu.

Dünyanın En Büyük Camilerinden Biri: II. Hasan Camii

Albayrak Hat Koleksiyon Sergisi, dünyanın sayılı camilerinden biri olan II. Hasan Camii’ndeydi. Okyanusun kıyında yer alan cami aynı zamanda, 210 metrelik minaresi ile dünyanın en yüksek minareli camileri arasında yer alıyor.

Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç
  • II. Hasan Camii ve bu mabette gerçekleştirilen Albayrak Hat Eserleri Sergisi’nin önemine işaret eden
    Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç
    ,
    “Bugün burada İslam dünyası ve Fas için bu kadar önemli bir merkezde, bu kadar önemli bir vesile için sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Aslında sergi, bir sanat etkinliği olmanın ötesinde. Öncelikle kültürel mirasımızı ve inceliklerini tıpkı ülkemiz gibi kadim ve kültürel mirasları açısından zengin Fas halkı ile paylaşmak için bir fırsat. Bu güzel ve anlamlı sergiye cömert katkıları, çabaları ve vizyonlarıyla mümkün kılan Albayrak Grubu’na ve yerel iştiraki Karnawall Maroc’a teşekkürlerimi sunuyorum”
    ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü’nden İslam sanatına büyük destek

Dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmayı hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve II. Hasan Camii Müessesi Muhafızı Macid Kayser El-Gaib
  • Fas’ta da kültür ve sanat için önemli çalışmalar gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü, Albayrak Hat Eserleri Sergisi ile 2025 yılında da İslam sanatlarına desteklerini gözler önüne serdi. Rabat Yunus Emre Enstitüsü, geçtiğimiz yıllarda da Uluslararası Hat Sanatı Sempozyumu, Hat Sanatı Atölye Çalışmaları ve Çağdaş Hat Sanatı Sergisi gibi çeşitli kültürel faaliyetlere imza atmıştı.
Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü

Güçlü yatırımlarının olduğu yerde

Albayrak Grubu, ikinci 70 yılında 3 kıtada gerçekleştirdiği çalışmaları ile global hamleleri ile pek çok sektörde adından söz ettiriyor. Grup, sergi gerçekleştirdiği Fas’ta da güçlü bir markaya sahip. Fas’taki en büyük uluslararası entegre tekstil tesisi Karnawall Maroc’u bünyesinde bulunduran Albayrak, tekstil alanında da adından söz ettiriyor.

  • Rabat-Skhirat Organize Sanayi Bölgesi’nde 140.000 metrekarelik alanda üretim faaliyetlerini sürdüren Karnawall Maroc; iplik, dokuma, denim, boya, yıkama, örme, ev tekstili ve konfeksiyon hizmetleri sunuyor. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik esas alınarak oluşturulan üretim politikaları sayesinde yıllık üretim kapasitesini artıran marka, yeni yatırımlar ile uluslararası çalışmalar gerçekleştiriyor.
II. Hasan Camii Müessesi Muhafızı Macid Kayser El-Gaib
Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu
Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu


#Albayrak Grubu
#Albayrak Hat Eserleri Sergisi
#Fas

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