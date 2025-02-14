Albayrak Hat Eserleri Sergisi 2025 yılının ilk yurt dışı durağı olan Fas’ta

“Albayrak Gurubu Hat Sergimizi bugüne kadar dünyanın dört bir yanındaki sayısı 3 milyonu aşan sanatseverle buluşturduk. 11. yıl temamız olan Âdil-i Mutlak sergimiz ile sadece bir ayda, İstanbul, Tophane-i Âmire’de 91.265 sanatseveri ağırladık. Bu seneki temamız adalet. Dünya için adalet, Filistin için adalet, Gazze için adalet. Bildiğiniz üzere hat, İslam sanatının önemli bir parçası olarak kültürel mirasımızın yegâne kıymetlerindendir. Bizlere düşen ise bu kültür mirasımızı tıpkı bir bayrak gibi dünyanın her yerine taşıyarak, sanatseverlerle buluşturmak ve değerinin anlaşılması konusunda elimizden geleni yapmaktır. İnanıyorum ki bu sergi Türkiye ile Fas halkları arasında muhabbet ve iletişimin güçlenmesi konusunda da katkı sağlayacaktır”