Albayrak Hat Eserleri Sergisi 2025 yılının ilk yurt dışı durağı olan Fas’ta

Albayrak Hat Eserleri Sergisi, 2025 yılının ilk yurt dışı durağı olan Fas’taydı. Hat sanatı ile 11. yılına adım atan Albayrak Grubu, dünyanın en büyük camilerinden biri olan II. Hasan Camii’ne misafir oldu. Sergi, basının ve sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleri ile II. Hasan Camii Vakfı’nın ev sahipliğinde Kazablanka II.Hasan Camii Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. Sergi 13 – 21 Şubat tarihleri arasında misafirlerini Fas’ta ağırlamaya devam edecek.
Hat gönüllüleri ile buluşmak için Türkiye sınırlarını aşan Albayrak Grubu, yurt dışı rotasıyla dünyanın dört bir yanına hat sanatı eserlerini ulaştırmaya devam ediyor.
2025 yılında da kültürel faaliyetlerine devam ederken hat sanatı ile 11. yılının ilk yurt dışı durağı olan Fas’taydı.
- 13 Şubat tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleri ile II. Hasan Camii’nde gerçekleşen sergiye Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu, II. Hasan Camii Müessesi Muhafızı Macid Kayser El-Gaib, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Karnawall Maroc Genel Müdür Yardımcısı Aydın Yunus, Karnawall Maroc Mali İşler Direktörü Deniz Uğur ve hattat İbrahim Şengül katılım gösterdi.
Dünyanın En Büyük Camilerinden Biri: II. Hasan Camii
Albayrak Hat Koleksiyon Sergisi, dünyanın sayılı camilerinden biri olan II. Hasan Camii’ndeydi. Okyanusun kıyında yer alan cami aynı zamanda, 210 metrelik minaresi ile dünyanın en yüksek minareli camileri arasında yer alıyor.
- II. Hasan Camii ve bu mabette gerçekleştirilen Albayrak Hat Eserleri Sergisi’nin önemine işaret edenRabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç,“Bugün burada İslam dünyası ve Fas için bu kadar önemli bir merkezde, bu kadar önemli bir vesile için sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Aslında sergi, bir sanat etkinliği olmanın ötesinde. Öncelikle kültürel mirasımızı ve inceliklerini tıpkı ülkemiz gibi kadim ve kültürel mirasları açısından zengin Fas halkı ile paylaşmak için bir fırsat. Bu güzel ve anlamlı sergiye cömert katkıları, çabaları ve vizyonlarıyla mümkün kılan Albayrak Grubu’na ve yerel iştiraki Karnawall Maroc’a teşekkürlerimi sunuyorum”ifadelerini kullandı.
Yunus Emre Enstitüsü’nden İslam sanatına büyük destek
Dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmayı hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Fas’ta da kültür ve sanat için önemli çalışmalar gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü, Albayrak Hat Eserleri Sergisi ile 2025 yılında da İslam sanatlarına desteklerini gözler önüne serdi. Rabat Yunus Emre Enstitüsü, geçtiğimiz yıllarda da Uluslararası Hat Sanatı Sempozyumu, Hat Sanatı Atölye Çalışmaları ve Çağdaş Hat Sanatı Sergisi gibi çeşitli kültürel faaliyetlere imza atmıştı.
Güçlü yatırımlarının olduğu yerde
Albayrak Grubu, ikinci 70 yılında 3 kıtada gerçekleştirdiği çalışmaları ile global hamleleri ile pek çok sektörde adından söz ettiriyor. Grup, sergi gerçekleştirdiği Fas’ta da güçlü bir markaya sahip. Fas’taki en büyük uluslararası entegre tekstil tesisi Karnawall Maroc’u bünyesinde bulunduran Albayrak, tekstil alanında da adından söz ettiriyor.
- Rabat-Skhirat Organize Sanayi Bölgesi’nde 140.000 metrekarelik alanda üretim faaliyetlerini sürdüren Karnawall Maroc; iplik, dokuma, denim, boya, yıkama, örme, ev tekstili ve konfeksiyon hizmetleri sunuyor. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik esas alınarak oluşturulan üretim politikaları sayesinde yıllık üretim kapasitesini artıran marka, yeni yatırımlar ile uluslararası çalışmalar gerçekleştiriyor.