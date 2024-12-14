Albayrak Hat Sergisi Finans Merkezi'nde

Albayrak Hat Eserleri Sergisi, bu yıl 10. kez sanatseverlerle buluştu. “Besmele-i Şerif” temasıyla, geçen yıl 19 Aralık’ta Tophane-i Âmire Sanat ve Kültür Merkezi'nde açılan serginin son durağı İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri oldu. İstanbul Finans Merkezi’nde önceki gün yapılan açılışa Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Tanyeri, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Albayrak Medya Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü ile davetliler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta konuşan. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Tanyeri, banka koleksiyonundaki üç bin eseri sanatseverlerin beğenisine sunduklarını söyleyerek hat sanatının dinimizin faziletlerini sanatsal bir anlatımla beğeniye sunduğunu belirtti. Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Özdemir de şunları söyledi: “ZBöyle anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hat sanatı gibi değerlerimizi yayma ve yaygınlaştırma çabasını Ziraat Finans Grubunun önemli bir misyonu olarak görüyoruz.” Albayrak Medya Genel Müdürü Hanönü ise serginin on yılda 5 milyonu aşkın sanatseverle buluştuğuna dikkati çekti. Sergi 31 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.