Usta fotoğrafçılara anlamlı sergi

Yıldırım Belediyesi önceki akşam 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu’nu açtı. Programda sanatçı Yücel Arzen sahne aldı. Açılışta konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmanlı payitahtı Bursa’nın kültür ve sanat bakımından köklü bir geleneğe sahip olduğunu ifade etti. Her kesime erişen, değer yargıları ve hassasiyetleri gözeten kültür sanat anlayışıyla Yıldırım’ı ve Bursa’yı örnek bir yer haline getirmek için çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, “Barışın egemen olduğu, gözyaşının dindiği bir dünya hayaliyle yıl boyu etkinliklerimizi ‘insanlık adına’ düzenleyeceğiz. Filistin davasına dikkati çekmek, Filistin’deki soykırımı durdurmak bütün insanlığın vazifesidir” dedi.