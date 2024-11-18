Usta fotoğrafçılara anlamlı sergi

Fotoğraf sanatçısı Deniz Kalaycı, “Görsel Şahitler: Zamanı Durduran Ustalar” sergisini Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde açtı. Sanatçı, ülkemizin fotoğraf tarihine ışık tutan Prof. Dr. Güler Ertan, İbrahim Zaman, Ozan Sağdıç’ın hayatlarını, fotoğrafa olan tutkularını, eşleriyle olan iletişimlerini ve şiirlerini fotoğraflara yansıttı. Programda, sanatçıların en doğal hallerini konu alan bir belgeselin de gösterimi yapıldı. Esenler Belediyesinin desteğiyle açılan ve 41 fotoğrafın yer aldığı sergide konuşan Kalaycı “Hocalarımızın deklanşörün arkasında kalan tutkularını fotoğraflarımda yansıtmaya çalıştım” dedi. Sergi, 28 Kasım’a kadar görülebilecek.
Yıldırım’ın kültür sezonu ‘insanlık adına’ açıldı
Yıldırım Belediyesi önceki akşam 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu’nu açtı. Programda sanatçı Yücel Arzen sahne aldı. Açılışta konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmanlı payitahtı Bursa’nın kültür ve sanat bakımından köklü bir geleneğe sahip olduğunu ifade etti. Her kesime erişen, değer yargıları ve hassasiyetleri gözeten kültür sanat anlayışıyla Yıldırım’ı ve Bursa’yı örnek bir yer haline getirmek için çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, “Barışın egemen olduğu, gözyaşının dindiği bir dünya hayaliyle yıl boyu etkinliklerimizi ‘insanlık adına’ düzenleyeceğiz. Filistin davasına dikkati çekmek, Filistin’deki soykırımı durdurmak bütün insanlığın vazifesidir” dedi.
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