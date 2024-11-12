Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nden Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler

İstiklal Caddesi’ndeki tarihi Baudouy (Bodvi) Apartmanı’nda hizmet veren Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, yeni süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”le sanatseverlere leziz bir görsel şölen sunuyor. İlhamını verimli topraktan ve denizden; meyvelerden, sebzelerden, balıklardan, yemeklerden ve sofralardan alan sanat eserlerinin görülebileceği sergide, Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Selahattin Teoman, Cevat Dereli, Hikmet Onat, Hasan Vecih Bereketoğlu ve Mehmed Muazzez başta olmak üzere 90 sanatçının 200’ü aşkın tablo ve heykeli yer alıyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan 150, saygın koleksiyonerler ve kurumlardan ödünç alınan 50’ye yakın eser bulunuyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği sergi, PATTU Mimarlık tarafından tasarlandı. Serginin Türkiye İş Bankası

Müzenin ikinci ve üçüncü katındaki sergi altı bölümden oluşuyor. “Cömert Doğa” bölümünde tarla, bağ ve bahçelerdeki rengârenk ekinlerin ve toprağın cömertliğini şekillendiren insanın yansıtıldığı eserler yer alıyor. “Doğa Tadında Renklerle” bölümünde meyveler, çiçekler ve sebzelerle bezeli natürmortlar bulunurken, “Ürünler Sunulurken” bölümünde yaşamın kaynağı suyun, cıvıl cıvıl pazar yerlerinin, dükkânların ve sokak satıcılarının ilham verdiği eserler izleyiciyle buluşuyor. “Denizden Çıkan Nimet” bölümünde çeşit çeşit balıklar ve balıkçılar, “Yemek İçin Emek” bölümünde ise gözü ve gönlü doyuran yemek hazırlıkları ve mutfak temalı eserler mevcut. Adını Orhan Veli’nin ünlü dizesinden alan “Cânân ki Degüstasyon’a Gelmez” bölümünde ise kahve ve çay ile kahvehaneler, gazinolar, lokantalar ve sofraları konu alan eserler izleniyor. Sergi eserlerine edebiyatımızın usta isimlerinden şiirler ve alıntılar eşlik ediyor. Eylül 2025’e kadar ziyaret edilebilecek “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi kapsamında sezon boyunca Prof.Dr. İrepoğlu müzenin BlackBox Salonu’nda konuşmalar yapacak. BlackBox etkinlikleri ve sergi hakkında detaylı bilgi için issanat.com.tr incelenebilir.